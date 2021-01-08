  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yumurtaya ne kadar zam geldi? Yumurta fiyatları ne kadar oldu?
Ekonomi

Yumurtaya ne kadar zam geldi? Yumurta fiyatları ne kadar oldu?

2021 yılı beraberinde pek çok şeyde zam getirdi. Elektronikten, gıdaya ve elbiseye kadar gelen zam yumurtayı da etkiledi. Peki yumurtaya ne kadar zam geldi? 2021 yumurta fiyatlarının son durumu nedir?

Yeniakit Publisher
2021-01-08 22:26:00 -
Yumurtaya ne kadar zam geldi? Yumurta fiyatları ne kadar oldu?

Peş peşe gelen zam haberlerinin ardından yumurtaya da zam geldi. Mutfakların vazgeçilmezi, hemen hemen her gün tüketilen yumurtaya %25’i aşan zam geldi.

Yumurta fiyatları ne kadar oldu?

Yeni gelen zamla birlikte 30’lu koliler 25 ila 35₺ arasında değişkenlik gösterebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan yasak kalkar kalkmaz olay sözler! “Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor”
Gündem

Trump’tan yasak kalkar kalkmaz olay sözler! “Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor”

Twitter'ın koyduğu erişim engeli sona eren Donald Trump bir video yayınladı. Trump paylaşımda Kongre'yi basan göstericilere "Bunun bedelini ..
Bakanlık duyurdu! 3 ay boyunca 1000 TL verilecek
Ekonomi

Bakanlık duyurdu! 3 ay boyunca 1000 TL verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs pandemisi döneminde mağdur olan müzik sektörü çalışanlarından başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişiye ..
ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin ulusal güvenlik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay