Yumurtaya ne kadar zam geldi? Yumurta fiyatları ne kadar oldu?
2021 yılı beraberinde pek çok şeyde zam getirdi. Elektronikten, gıdaya ve elbiseye kadar gelen zam yumurtayı da etkiledi. Peki yumurtaya ne kadar zam geldi? 2021 yumurta fiyatlarının son durumu nedir?
Peş peşe gelen zam haberlerinin ardından yumurtaya da zam geldi. Mutfakların vazgeçilmezi, hemen hemen her gün tüketilen yumurtaya %25’i aşan zam geldi.
Yumurta fiyatları ne kadar oldu?
Yeni gelen zamla birlikte 30’lu koliler 25 ila 35₺ arasında değişkenlik gösterebiliyor.