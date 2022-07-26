Yumurtaya bir zam daha! Bakın ne kadar oldu! "Bu bile yetmez" diyorlar

Artan maliyetler nedeniyle temel gıda ürünlerine yapılan zamlar devam ediyor. Üretici, maliyetlerin arttığı gerekçesiyle yumurta fiyatlarında artışa gitti. Birkaç hafta önce 30’luk kolisi 30 lira olan yumurtaya bir zam daha geldi.

Diyarbakır’da da yumurta fiyatlarına zam yapılarak 30’luk yumurta kolisi 60 lirayı buldu. Zarar ettiklerini söyleyen üretici, fiyatın 70 liraya çıkması gerektiğini söylüyor.

‘Maliyetlerle satış fiyatları birbirini kurtarmıyor’

Diyarbakır’da yumurta işletmeciliği yapan Vehbi Yalın, yumurta üretim maliyetlerinin ciddi oranda arttığını ve üreticilerin zararda olduğunu söyledi. Artan maliyetlere dikkat çeken Yalın, fiyatın 60-70 lira bandına gelmesi gerektiğini söyledi. Yalın “Şuanki fiyatlara göre bile üretici hala zararda. Beyaz yumurtanın perakende satış fiyatı 55-60 bandında. Kahverengi yumurta ise şuan piyasada yok. Kahverengi yumurtanın fiyatı da 5 TL daha fazla. Aslında yumurta fiyatları üretim fazlalığından dolayı çok geri kalmıştı. Şuanki maliyetlerle satış fiyatları birbirini kurtarmıyor, üretici hala zararda” dedi.