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Yemek Tarifleri Yumurtasız supangle nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Yumurtasız supangle nasıl yapılır?

Klasik supangle tariflerinden farklı olarak yumurtasız supangle tarifi merak ediliyor. Çayların yanında vazgeçilmez tatlılardan bir tanesi olan supangle bu sefer farklı bir lezzetle karşınıza çıkıyor. Peki, yumurtasız supangle nasıl yapılır? Yumurtasız supangle tarifi için gereli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 22:40:00 -
Yumurtasız supangle nasıl yapılır?

Yumurtasız supangle tarifi için gereli malzemeler şu şekilde;

1 litre süt, 1,5 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı elenmiş un, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 50 gr kakao, 1 paket vanilin, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3/4 su bardağı su, 2 paket sütlü çikolata

Yumurtasız supangle nasıl yapılır?

Bir tencereye sütü koyun ve içine; elenmiş un, nişasta, toz şeker, su ve kakaoyu ilave edip karıştırmaya başlayın. Daha sonra tencereyi ocağa alıp kaynayana kadar karıştırmaya devam edin. 

Kaynamaya başladıktan sonra kıvamını alınca altını kapatabilirsiniz. Ardından tencerenin içine vanilya, tereyağı ve çikolatayı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

Hazırladığınız pudingi kuplara paylaştırdıktan sonra üstünü dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Oda ısısında soğuduktan sonra buzdolabında bekletmelisiniz. Daha sonra servise başlayabilirsiniz. Afiyet olsun…

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