Azgın azınlığın iftiralarına itibar etmeyin! Çocuklarınızı İmam Hatibe gönderin

Sebahattin Ayan İstanbul

Son dönemde başarılarıyla göz dolduran imam hatipler seküler azınlığı kudurtmaya devam ediyor. Her fırsatta ‘İmam hatipler boş kalıyor’ diyerek algı üreten ve halkın bu okullara ilgi göstermediği yalanını savuran laikçi azınlık, bu kez de proje imam hatiplere yönelik yoğun talep sonrası benzeri görülmemiş bir karalama kampanyalarını sürdürüyor. Son açıklanan LGS’de 31 şampiyon çıkararak kalitesini gözler önüne seren imam hatipleri diline dolayan malum zihniyet, şuurlu nesiller yetiştiren okullara yönelik arttırılan kontenjanı hedef aldı. Şuurlu nesillerin başarılarına tahammül edemeyen seküler yobazların sesi gazeteler, kafa kumda gömülü vaziyette imam hatiplere ilginin azaldığını öne sürerken, fondaş medya LGS sonuçlarının ardından ‘ideolojik tercihleri kontenjana yansıdı’ şeklinde başlıklar atarak hazımsızlıklarını dışa vurdu. Gazetemize konuşan eğitimciler ise, imam hatiplerin ülkemizin ve önümüzdeki yüzyılın gözdesi olduğunu vurgularken, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesi için batı destekli eğitim yuvaları değil de imam hatiplerin şart olduğunu belirtti.

İDEOLOJİK ALGI OLUŞTURULUYOR

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, şunları söyledi: “Anlaşılan YKS ile ilgili tartışma çıkarmayı başaramayanlar, sınav sonuçlarının açıklandığı ve tercihlerin yapılacağı bugünlerde lise kontenjanları üzerinden tezvirat üretmeye çalışıyorlar. Bu konu özellikle imam hatipler üzerinden tartışma çıkarılarak ideolojik hesapların görüleceği bir alan değil, tamamen bilimsel verilerle belirlenecek bir planlama mecburiyetidir. Liselerimiz bir amaca matuf açılmış ve her biri kendi alanında eğitim veren önemli okullarımızdır. Son yıllarda meslek liselerine giden öğrenci sayısını artırma mecburiyeti, ülkemiz adına stratejik bir zorunluluktur.

28 ŞUBAT’IN İZLERİ SİLİNİYOR

Son yıllarda proje okullarının sayısı artmış ve dolayısıyla verilen eğitimin kalitesinde düşme riski oluşmuştur. Bu yüzden yeniden gözden geçirilerek önlem alınması gereklidir. Kaba bir hesapla çağ nüfusunun yüzde 10’u proje okullarda olması genel kabul görmüş durumdadır. Önceleri her 500 bin nüfusa bir fen lisesi açılması diye bir ölçüt vardı. Eğitimin planlamasında, eğitimin kendi doğruları ile değil de ideolojik körlüklerle karar verildiğinde oluşan hasarı düzeltmek kolay olmamaktadır. 28 Şubat döneminde yapılan yanlışlar meslek liselerine çok büyük zarar vermiştir. Bugün de bütün lise türlerini ayakta tutacak düzenlemeye ihtiyaç vardır.”

KONTENJAN TALEBİN KARŞILIĞIDIR

Eğitimci yazar Hanife Arslantürk ise, şunları dile getirdi: “İmam hatip ortaokulları ve liseleri, milletimizin inanç, kültür ve medeniyet birikimini yeni nesillere aktaran, eğitim sistemi içerisinde önemli bir yere sahip resmî eğitim kurumlarıdır. Bu okulların varlığı, toplumun kendi değerleriyle barışık, tarihini ve kültürel mirasını bilen bireyler yetiştirme hedefinin bir yansımasıdır. İslâm, yalnızca bireysel inanç hayatını değil; ilmi, ahlakı, adaleti ve insanlığa hizmet anlayışını esas alan köklü bir medeniyet tasavvurunu da temsil etmektedir. Bu nedenle genç nesillerin kendi medeniyet değerlerini doğru kaynaklardan öğrenmeleri, farklı ideoloji ve temelsiz söylemlerin etkisine bırakılmamaları açısından önem taşımaktadır. İmam hatip okullarında kontenjanların artırılması yönündeki talepler de herhangi bir ayrıcalık isteğinden değil, tercihleri doğrultusunda ortaya çıkmaktadır.

Asli değerlerine bağlı nesiller

Talebin mevcut kapasitenin üzerine çıktığı bölgelerde yeni sınıfların açılması veya kontenjanların artırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve vatandaşların tercih hakkının karşılanması açısından önem arz etmektedir. Nasıl ki farklı okul türlerinde ihtiyaç ve talep doğrultusunda kapasite artırımı yapılabiliyorsa, imam hatip ortaokulları ve liselerinde de aynı yaklaşımın benimsenmesi doğal ve hakkaniyetli bir uygulamadır. Bu çerçevede kontenjan artışları, belirli bir okul türüne imtiyaz tanınması anlamına gelmemekte; eğitim planlamasının, öğrenci talepleri ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülmesinin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Amaç, milletimizin asli değerlerine bağlı nesiller yetiştiren bu eğitim kurumlarına yönelik yoğun talebin karşılanması ve ailelerin eğitim tercihlerinin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesidir.”