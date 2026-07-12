Çocuk yaşta kollarını kaybetti! Bugün milli projelerde görev yapıyor

"MİLLİ SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNDE TASARIM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUM" Çobanlık yaparken tırmandığı yüksek gerilim direğinde akıma kapılınca iki kolunu kaybettiğini anlatan Akgün, “Tedavim aylarca sürdü. Doktorlar bacağımın da kesilmesi gerektiğini söyleyince babam beni hastaneden çıkardı. Daha sonra Ankara'da tedavim devam etti ve bacağım kurtarıldı. Çocuk yuvasında hiçbir işimi tek başıma yapamıyordum. Bu durum beni rahatsız ediyordu. Önce yemek yemeyi, sonra giyinmeyi, diş fırçalamayı öğrendim. Ağzımla kalem tutarak yazı yazmaya ve resim çizmeye başladım. O süreç benim hayatımı değiştirdi. Mücadele etmezsem sonumun iyi olmayacağını biliyordum. Spor yaptım, sanatla ilgilendim, eğitimimi tamamladım. Bugün kamu görevlisi olarak ülkeme hizmet ediyor, aynı zamanda yerli ve milli savunma sanayi projelerinde tasarım çalışmaları yürütüyorum" diye konuştu.