Çocuk yaşta kollarını kaybetti! Bugün milli projelerde görev yapıyor
PKK'nın okullarını yakması sonucu çobanlık yaparken elektrik akımına kapılıp iki kolunu kaybeden Iğdırlı Yusuf Akgün, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda ağzıyla kalem tutarak başladığı eğitim hayatını milli muharip uçak KAAN'ın görsel modelleyiciliğine taşıdı. Doktorların bacağını da kesmek istediği ancak babasının hastaneden kaçırarak kurtardığı Yusuf Akgün, azmiyle engelleri yıkarak ROKETSAN'ın gururları Atmaca ve Cirit füzelerinin tasarım ekibinde yer almayı başardı.