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Çocuk yaşta kollarını kaybetti! Bugün milli projelerde görev yapıyor

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Çocuk yaşta kollarını kaybetti! Bugün milli projelerde görev yapıyor

PKK'nın okullarını yakması sonucu çobanlık yaparken elektrik akımına kapılıp iki kolunu kaybeden Iğdırlı Yusuf Akgün, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda ağzıyla kalem tutarak başladığı eğitim hayatını milli muharip uçak KAAN'ın görsel modelleyiciliğine taşıdı. Doktorların bacağını da kesmek istediği ancak babasının hastaneden kaçırarak kurtardığı Yusuf Akgün, azmiyle engelleri yıkarak ROKETSAN'ın gururları Atmaca ve Cirit füzelerinin tasarım ekibinde yer almayı başardı.

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Foto - Çocuk yaşta kollarını kaybetti! Bugün milli projelerde görev yapıyor

Iğdır'da küçük yaşta iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün, ağzıyla kalem tutarak başladığı resim sanatını mühendislik eğitimine taşıyarak, milli muharip uçak KAAN’in görsel modelleyicisi oldu, ROKETSAN tarafından geliştirilen iki farklı yüksek hassasiyetli füze olan Atmaca ve Cirit projelerinde yer aldı. Iğdır’a bağlı Karakuyu köyünde 1987 yılında dünyaya gelen Yusuf Akgün, 1992 yılında terör örgütü PKK'nın köy okulunu yakmasının ardından eğitimine ara vererek çobanlık yapmaya başladı. Koyun otlattığı sırada Iğdır-Ağrı kara yolu üzerindeki yüksek gerilim hattı direğine çıkan Yusuf Akgün, kablolara temas etmesi sonucu akıma kapılıp ağır yaralandı. Düşerken ayağının direğe takılması sonucu Akgün, hayatta kaldı. Akgün, 2 kolunu kaybetti.

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Foto - Çocuk yaşta kollarını kaybetti! Bugün milli projelerde görev yapıyor

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NA VERİLDİ Iğdır, Kars ve Erzurum’da tedavi gören Yusuf Akgün’ün sol bacağının da kesilmesi gerektiği söylendi ancak babası Yahya Akgün, kabul etmedi. Dönemin milletvekili Adil Aşırım'ın girişimleriyle Yusuf Akgün, tedavisi için Ankara’ya götürüldü. Yusuf Akgün, maddi imkansızlıklar nedeniyle burada Çocuk Esirgeme Kurumu’na verildi. Devlet korumasına alınan Yusuf Akgün, günlük yaşamını kimseye bağımlı olmadan sürdürebilmek için kendi yöntemlerini geliştirdi. Önce tek başına yemek yemeyi, ardından giyinmeyi ve dişlerini fırçalamayı öğrenen Akgün, eğitim hayatına Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yeniden başladı.

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Foto - Çocuk yaşta kollarını kaybetti! Bugün milli projelerde görev yapıyor

AĞZIYLA TUTTUĞU KALEM İLE SANAT YAPTI Okul yıllarında ağzıyla kalem tutarak yazı yazmayı ve resim yapmayı öğrenen Akgün’ün çizimleriyle yarışmalarda dereceler aldı. 1998 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği bir resim yarışmasında birincilik elde eden Akgün, daha sonra sporla da ilgilenerek yüzme ve atletizm branşlarında bölge ve Türkiye dereceleri kazandı. 2005 yılında dünya beşinciliği elde eden Akgün, lisans eğitimini de Ankara'da bir vakıf üniversitesinin mühendislik ve tasarım fakültesinde moda, tekstil ve tasarım alanında tamamladı.

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Foto - Çocuk yaşta kollarını kaybetti! Bugün milli projelerde görev yapıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL EDİLDİ Arkadaşlarıyla birlikte engelliliğe yönelik toplumsal farkındalık çalışmaları yürütmeye başlayan Akgün, bu süreçte konferans ve söyleşilerle yaşadığı deneyimleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında kabul edilen Akgün, daha sonra yüksek lisans eğitimine başladı.

#5
Foto - Çocuk yaşta kollarını kaybetti! Bugün milli projelerde görev yapıyor

KAAN'IN GÖRSEL MODELLEYİCİSİ OLDU Kamu görevlisi olarak çalışan Yusuf Akgün, aynı zamanda yerli ve milli savunma sanayi projelerinde tasarım çalışmaları yürütüyor. Akgün, yerli ve milli muharip uçak KAAN’nın görsel modelleyicisi oldu, ROKETSAN tarafından geliştirilen iki farklı yüksek hassasiyetli füze olan Atmaca ve Cirit projelerinde yer aldı.

#6
Foto - Çocuk yaşta kollarını kaybetti! Bugün milli projelerde görev yapıyor

BABA OCAĞINDA Zorlu bir yaşamda pes etmeyerek büyük başarılar elde eden Yusuf Akgün, baba ocağı Iğdır’a tatile geldi. Babası Yahya Akgün’e yardımcı olan Akgün, yaşadıklarını anlattı.

#7
Foto - Çocuk yaşta kollarını kaybetti! Bugün milli projelerde görev yapıyor

"MİLLİ SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNDE TASARIM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUM" Çobanlık yaparken tırmandığı yüksek gerilim direğinde akıma kapılınca iki kolunu kaybettiğini anlatan Akgün, “Tedavim aylarca sürdü. Doktorlar bacağımın da kesilmesi gerektiğini söyleyince babam beni hastaneden çıkardı. Daha sonra Ankara'da tedavim devam etti ve bacağım kurtarıldı. Çocuk yuvasında hiçbir işimi tek başıma yapamıyordum. Bu durum beni rahatsız ediyordu. Önce yemek yemeyi, sonra giyinmeyi, diş fırçalamayı öğrendim. Ağzımla kalem tutarak yazı yazmaya ve resim çizmeye başladım. O süreç benim hayatımı değiştirdi. Mücadele etmezsem sonumun iyi olmayacağını biliyordum. Spor yaptım, sanatla ilgilendim, eğitimimi tamamladım. Bugün kamu görevlisi olarak ülkeme hizmet ediyor, aynı zamanda yerli ve milli savunma sanayi projelerinde tasarım çalışmaları yürütüyorum" diye konuştu.

#8
Foto - Çocuk yaşta kollarını kaybetti! Bugün milli projelerde görev yapıyor

"'ZATEN İKİ KOLUNU KAYBETTİ, BARİ BACAĞI KALSIN' DEDİM" Oğlunun yaşadığı kazanın ardından zor günler geçirdiklerini söyleyen Yahya Akgün, "Doktorlar bacağının da kesilmesi gerektiğini söyledi. 'Zaten iki kolunu kaybetti, bari bacağı kalsın' diyerek oğlumu hastaneden çıkardım. İmkanlarımız ölçüsünde tedavi etmeye çalıştık. Daha sonra Ankara'da tedavisi sürdü ve bacağı kurtuldu. Bugün geldiği noktayı görmek bize büyük gurur veriyor" dedi.

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