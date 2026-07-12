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Spor Trabzonspor'da transfer hareketliliği: Fiorentina'dan Oulai hamlesi
Spor

Trabzonspor'da transfer hareketliliği: Fiorentina'dan Oulai hamlesi

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Trabzonspor'da transfer hareketliliği: Fiorentina'dan Oulai hamlesi

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Trabzonspor'un 20 yaşındaki genç yeteneği Christ Oulai'yi kadrosuna katmak için gelecek hafta Türkiye'ye çıkarma yaparak bordo-mavili yönetimin kapısını çalacak.

Fiorentina'nın yetkilileri, Christ Oulai transferi için gelecek hafta Türkiye'ye gelecek. 20 yaşındaki genç futbolcunun, İtalyan ekibine transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Ouali, transfer gündeminden düşmüyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, 20 yaşındaki genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

İTALYANLAR HAFTAYA GELİYOR

Tuttomercato'da yer alan habere göre, Ouali'nin transferi için gelecek hafta belirleyici olabilir.

Fiorentina'nın yetkililerinin önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği ve Oulai ile birlikte menajerinin transfer için istekli olduğu öne sürüldü.

30 MİLYON EUROLUK BONSERVİS

Oulai'nin Fiorentina'ya transferinin 30 milyon euro bonservis, bazı bonuslar ve sonraki satıştan pay maddesi ile sonuçlanabileceği öne sürüldü.

Trabzonspor'a geçen sezon transfer olan Oulai, bordo-mavililerde 31 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

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