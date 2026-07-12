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Gündem Türk mutfağı yine adından söz ettirdi! Trump yedi şimdi tarifini istiyor
Gündem

Türk mutfağı yine adından söz ettirdi! Trump yedi şimdi tarifini istiyor

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türk mutfağı yine adından söz ettirdi! Trump yedi şimdi tarifini istiyor

Ankara'da gerçekleştirilen kritik NATO Ankara Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, zirve kapsamında kendisine ikram edilen geleneksel Türk usulü dana kaburganın tadına hayran kaldı.

Türk mutfağının eşsiz lezzetleri uluslararası arenada bir kez daha zirveye yerleşti. Ankara'da gerçekleştirilen kritik NATO Ankara Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, zirve kapsamında kendisine ikram edilen geleneksel Türk usulü dana kaburganın tadına hayran kaldı. Yemeğin ardından lezzeti unutamayan Trump'ın talebi doğrultusunda, Beyaz Saray yetkilileri resmi kanallardan o özel dana kaburganın tarifini talep etti.

Peki dana kaburga nasıl yapılır?

Geleneksel Türk mutfağının en özel et yemeklerinden biri olan ve saray mutfağı esintileri taşıyan bu dana kaburganın sırrı, uzun süren pişirme tekniğinde ve özel sosunda saklıdır. Usta şeflerin aktardığı bilgilere göre, kemikli dana kaburga ilk olarak taze biberiye, kekik, sarımsak ve zeytinyağı ile marine edilerek buzdolabında dinlendiriliyor. Ardından döküm bir tencerede ya da fırın kabında, etin kendi suyuyla birlikte kısık ateşte yaklaşık 4 ila 5 saat boyunca adeta lokum kıvamına gelene kadar ağır ağır pişiriliyor.

Son aşamada ise fırından çıkmaya yakın üzerine sürülen özel ballı ve baharatlı sos, etin dış yüzeyinin karamelize olmasını sağlayarak yemeğe benzersiz bir aroma kazandırıyor. Trump'ın iştahını kabartan ve Beyaz Saray'ın mutfak arşivine girmeye hak kazanan bu tarif, Türk gastronomisinin dünyadaki prestijini bir kez daha kanıtlamış oldu.

 

 

 

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