THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Yumurtalık kanserinde erken teşhis çok önemli

Kanserin hemen her türünde olduğu gibi fakat özellikle hanımlardaki yumurtalık kanserinde erken teşhis çok önemli. Hayatî önem taşımakta.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:21
Yumurtalık kanserinde erken teşhis çok önemli

Tıbbî adıyla “Over” yumurtalık kanseri en sık rastlanan beşinci kanser türü. ABD'de her yıl yaklaşık 289 bin kişi; yumurtalık kisti veya pelvik kitle yani karın bölgesinde şişlik yüzünden hastaneye yatıyor.

Dünyada her yıl 190 bin yeni yumurtalık kanseri vakası teşhis edilmekte. Maalesef bu kanserin erken teşhisi güç.

Yumurtalık kanseri en çok batın içine yayılım gösterir. Çoğu zaman karın içerisinde sıvı (asit) de bulunur. Karın içindeki damarlar çevresinde bulunan lenf bezlerine yayılım veya karaciğer, akciğer, dalak gibi organlara kanserin yayılması (metastaz) da olabilir.

İleri evre hayli geç kalmak demek

Hastaların küçük bir bölümünde şikayet olmadan jinekolojik muayene ve ultrasonografik inceleme sırasında yumurtalıkta değişik büyüklükte kitle belirlenebilir. Hastaların büyük bir kısmında tümör karın içerisine yayılım yapmıştır ve ileri evrededir. Hayli geç kalınmış bir durumdadır. Hastalar gayet tabii bundan ileri derecede sıkıntı duyarlar.

Hastalarının iyileşme şansı, artık teşhis esnasında görülen yaygınlık derecesine bağlıdır.

Erken evrede ise yaşama şansı, yayılma görülen vakalardan üç kat daha fazladır. Zaten onun için erken teşhisin çok önemli olduğu belirtilmekte..

Tedavisinde; tümörün operasyonla çıkarılması ve kapsamlı cerrahi sınıflama önceliklidir. Erken teşhis, tam cerrahi temizlik ve sınıflama hayati önem taşımaktadır. Erken dönem hastası olduğu düşünülen kadınların yüzde 30'u, cerrahi tedaviyi takiben kemoterapi görmeye başlar..

Hastaların büyük bir kısmında karın şişliği, karında gerginlik, ağrı, kabızlık şikayeti mevcuttur. Bazen kanama olaya eşlik eder. Nadiren de olsa over tümöründen bazı kadınlık hormonlarının (östrojen veya adrojen) salgılanmasına bağlı olarak erken yaşta adet görme, düzensiz adet görme veya kıllanma olabilir. Karında şişlik oluşabilir. Çoğu zaman karında sıvı (asit) birikir. Çok az hastada bir şikayet yoktur.

DİPNOT:Yumurtalık kanserinde esas tedavi şekli cerrahidir. Tümörü ortadan kaldırmadan kemoterapi ile başarılı sonuç elde edilme ihtimali hemen hemen yok.. Ancak çoğu vakada cerrahi tedavi sonrası kemoterapi uygulamak gerekiyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:21
  1. yumurtalık kanseri
  2. over

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üst yönetime iki yeni atama
    1. Üst yönetime iki yeni atama
    2. UİB’de hedef 2018’de 30 milyar..
    3. Türkiye imzayı atacak! İnsansız deniz..
    4. Vodafone FreeZone yenilendi
    5. Helal fuarına Milli katılım
    6. KPSS ortaöğretim sınav yerleri
    7. Türkiye Finans’tan 270 milyonluk kira..
    8. CHP'li kadınlardan çıt yok... İ...
    9. Vakıf Katılım’dan 300 milyonluk ihraç
    10. Çocuklarınızı internette tek başına..
    11. Söz verdi, 2 bin 534 aileyi mutlu etti
    12. Fatih Portakal’ın yalanı cezasız..
    13. Yumurtalık kanserinde erken teşhis çok..
    14. Pencereden aşağı bakınca hayatının..
    15. Albaraka Türk, ‘Insha’yı Almanya’da..
    16. Ankara'da iki grup arasında silahlı..
    17. Çocuğun boyu kaç yaşına kadar uzar
    18. Küfür ve şiddetle sezonu açan dizilere..
    19. 81 ile gönderildi! Artık jandarma ve..
    20. Çankırı'da korkunç kaza! Feci şekilde..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu