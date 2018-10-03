Yumurtalık kanserinde erken teşhis çok önemli

Tıbbî adıyla “Over” yumurtalık kanseri en sık rastlanan beşinci kanser türü. ABD'de her yıl yaklaşık 289 bin kişi; yumurtalık kisti veya pelvik kitle yani karın bölgesinde şişlik yüzünden hastaneye yatıyor.

Dünyada her yıl 190 bin yeni yumurtalık kanseri vakası teşhis edilmekte. Maalesef bu kanserin erken teşhisi güç.

Yumurtalık kanseri en çok batın içine yayılım gösterir. Çoğu zaman karın içerisinde sıvı (asit) de bulunur. Karın içindeki damarlar çevresinde bulunan lenf bezlerine yayılım veya karaciğer, akciğer, dalak gibi organlara kanserin yayılması (metastaz) da olabilir.

İleri evre hayli geç kalmak demek

Hastaların küçük bir bölümünde şikayet olmadan jinekolojik muayene ve ultrasonografik inceleme sırasında yumurtalıkta değişik büyüklükte kitle belirlenebilir. Hastaların büyük bir kısmında tümör karın içerisine yayılım yapmıştır ve ileri evrededir. Hayli geç kalınmış bir durumdadır. Hastalar gayet tabii bundan ileri derecede sıkıntı duyarlar.

Hastalarının iyileşme şansı, artık teşhis esnasında görülen yaygınlık derecesine bağlıdır.

Erken evrede ise yaşama şansı, yayılma görülen vakalardan üç kat daha fazladır. Zaten onun için erken teşhisin çok önemli olduğu belirtilmekte..

Tedavisinde; tümörün operasyonla çıkarılması ve kapsamlı cerrahi sınıflama önceliklidir. Erken teşhis, tam cerrahi temizlik ve sınıflama hayati önem taşımaktadır. Erken dönem hastası olduğu düşünülen kadınların yüzde 30'u, cerrahi tedaviyi takiben kemoterapi görmeye başlar..

Hastaların büyük bir kısmında karın şişliği, karında gerginlik, ağrı, kabızlık şikayeti mevcuttur. Bazen kanama olaya eşlik eder. Nadiren de olsa over tümöründen bazı kadınlık hormonlarının (östrojen veya adrojen) salgılanmasına bağlı olarak erken yaşta adet görme, düzensiz adet görme veya kıllanma olabilir. Karında şişlik oluşabilir. Çoğu zaman karında sıvı (asit) birikir. Çok az hastada bir şikayet yoktur.

DİPNOT:Yumurtalık kanserinde esas tedavi şekli cerrahidir. Tümörü ortadan kaldırmadan kemoterapi ile başarılı sonuç elde edilme ihtimali hemen hemen yok.. Ancak çoğu vakada cerrahi tedavi sonrası kemoterapi uygulamak gerekiyor.