Yumurtalık iltihabına doğal çözüm

Yumurtalık iltihabı tıp literatüründe ooforit olarak adlandırılır. Genel olarak zararlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyon sonucu oluşan bu rahatsızlığa aynı zamanda genital bölgenin pH dengesini bozan kozmetik ürünler de neden olur.

Yoğun akıntı, koku, şiddetli ağrılar, idrar kaçırma, adet düzensizliği, adet döneminde ağır koku ve kaşıntı, terleme, kasıkların soğuk olması, adet dönemi öncesi mide bulantısı, baş ağrısı ve diz ağrısıyla kendini gösteren yumurtalık iltihabı antibiyotik tedavisiyle iyileşir.

Ağrılardan çok şikayetçiyseniz ve şiddetini azaltmak istiyorsanız evde 4 diş sarımsağı zeytinyağında kavurup soğuduktan sonra genital bölgenin iç kısmına sürebilirsiniz. Sonrasında ise 1 saat bekletip ılık su ile durulamalısınız.