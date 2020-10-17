  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Yumurtalı pırasa nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yumurtalı pırasa nasıl yapılır?

Yumurtalı pırasa tarifi | Sağlık açısından son derece yararlı olan pırasayı farklı tariflerle deneyebilirsiniz. Börekten, pilava pek çok tarife yakışan pırasayı şimdiye kadar yumurtalı denemediyseniz mutlaka bu tarifi hazırlamalısınız. Peki, pırasalı yumurta nasıl yapılır? | Kolay pırasalı yumurta tarifi | En kolay pırasalı yumurta tarifi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 18:07:00 -
Yumurtalı pırasa nasıl yapılır?

Kolay pırasalı tarif | Çocuklarınıza sebze sevdirmenin yolunu arıyorsanız; bu tarif tam size göre. Pırasa ve yumurtanın uyumuna sebze sevmeyen çocuklarınız bile ‘hayır’ diyemeyecek. İşte, pırasalı yumurta tarifi.

Yumurtalı pırasa tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 2 sap pırasa
  • 1 adet soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pulbiber
  • Zeytinyağı

Yumurtalı pırasa nasıl yapılır?

Öncelikle soğanı küp küp doğrayın.

Ardından pırasaları ince ince dilimleyin.

Zeytinyağını bir tavaya alın ve önce soğanları soteleyin.

Soğanların üzerine pırasaları ekleyip onları da kavurun.

Ardından baharatları ilave edin.

Son olarak yumurtaları ekleyip karıştırın.

Pırasalı yumurtayı sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun.

Bugün ne pişirsem? | Kıymalı kabak dolması tarifi
Bugün ne pişirsem? | Kıymalı kabak dolması tarifi

Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem? | Kıymalı kabak dolması tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İp gibi dizilmişlerdi! Karedeki askerler 2 saniye sonra havaya uçuyor
Gündem

İp gibi dizilmişlerdi! Karedeki askerler 2 saniye sonra havaya uçuyor

Düzenlediği kalleş saldırılarla sivilleri katleden Ermenistan ordusu, Azerbaycan tarafından SİHA'lar ile şiddetli şekilde vuruluyor. Azerbay..
Türkiye ve Ukrayna'dan kritik adım! Birlikte yapılacak
Teknoloji

Türkiye ve Ukrayna'dan kritik adım! Birlikte yapılacak

Türkiye ile Ukrayna savunma sanayii işbirliklerini ortak projelerle ilerletecek. İki ülke savaş gemisi, İHA ve türbin motorlarda ortak proje..
Türkiye ve Azerbaycan arasında yüksek askeri temas
Dünya

Türkiye ve Azerbaycan arasında yüksek askeri temas

Ermenistan'ın kalleş saldırıları sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay