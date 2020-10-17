Yumurtalı pırasa nasıl yapılır?
Yumurtalı pırasa tarifi | Sağlık açısından son derece yararlı olan pırasayı farklı tariflerle deneyebilirsiniz. Börekten, pilava pek çok tarife yakışan pırasayı şimdiye kadar yumurtalı denemediyseniz mutlaka bu tarifi hazırlamalısınız. Peki, pırasalı yumurta nasıl yapılır? | Kolay pırasalı yumurta tarifi | En kolay pırasalı yumurta tarifi.
Kolay pırasalı tarif | Çocuklarınıza sebze sevdirmenin yolunu arıyorsanız; bu tarif tam size göre. Pırasa ve yumurtanın uyumuna sebze sevmeyen çocuklarınız bile ‘hayır’ diyemeyecek. İşte, pırasalı yumurta tarifi.
Yumurtalı pırasa tarifi
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 2 sap pırasa
- 1 adet soğan
- Tuz
- Karabiber
- Pulbiber
- Zeytinyağı
Yumurtalı pırasa nasıl yapılır?
Öncelikle soğanı küp küp doğrayın.
Ardından pırasaları ince ince dilimleyin.
Zeytinyağını bir tavaya alın ve önce soğanları soteleyin.
Soğanların üzerine pırasaları ekleyip onları da kavurun.
Ardından baharatları ilave edin.
Son olarak yumurtaları ekleyip karıştırın.
Pırasalı yumurtayı sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun.