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Yumurtaları saklarken bunlara dikkat!

Yumurta nasıl saklanır? Yumurtanın bayat olduğu nasıl anlaşılır?

13 Aralık 2018 Perşembe 18:57
Yumurtaları saklarken bunlara dikkat!

Doğru yumurta saklama şekli her zaman buzdolabında kendi kartonunun içinde saklamaktır.

Çünkü; Öncelikle, karton yumurtaları korur ve yumurta kabuğunda bulunan gözenekler vasıtasıyla diğer güçlü kokulu gıdalardan yumurtaya koku geçişicinin önüne geçer.

Çiğ yumurtanın kendisi ve kabuğu çok ciddi bakteri taşır. Ancak yumurta piştikten sonra kabuğundaki ve kendisindeki bakteri riski ortadan kalkar. Buzdolabı rafına yerleştirilmiş yumurtanın yanında duran bir besin, mesela yarım limon varsa çapraz geçişle bakteriler ona taşınır.

Kutuya sivri tarafları aşağı gelecek şekilde yerleştirilmiş olan yumurtaların sarısı pişirildiği zaman tam ortada olur.

Böylece kutunun üzerindeki son kullanma tarihi göz önünde olacağı için bayat yumurta yeme riski ortadan kalkmış olur.

Peki yumurtanın taze veya bayat olduğunu anlamanın yolları neler?

Büyükçe ve su dolu bir bardağa konulan yumurta suya batıp yatay duruyorsa taze, yarı yatay durursa 8-10 günlük, suyun yüzeyine çıkıyorsa bayat demektir.

Ayrıca yumurtayı kırınca da taze olup olmadığı anlaşılır. Taze yumurta kırıldığında sarısı dağılmaz, bombeli bir şekilde kalır, rengi parlak sarıdır ve yumurtanın akı sarısından kolay ayrılmaz.

Bayat yumurta kırıldığında ise sarısı yassılaşır veya dağılır, akının akışkanlığı azalmıştır, su gibidir.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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