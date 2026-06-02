Vincenzo Montella iddialara cevap verdi! Menajerine ne söyledi?

Dünya Kupası’ndaki ilk maça yaklaşık iki haftalık bir zaman olduğunu hatırlatan İtalyan teknik adam, "Kondisyonunu bulması gereken bazı futbolcularımız var. Kenan, Hakan, Kerem gibi.. Arda da onlardan biri ve bugün çok önemli bir yarım saat gördük. Ufak tefek problemleri olan futbolcularımız var. Ferdi de ufak sakatlıkla geldi, daha antrenman yaptıramadık. İlk maçımıza kadar zamanımız var. Kondisyonlarını yüzde 100’e yakına getirmeye çalışacağız. Umarım herkes yüzde 100 olur ama bazı futbolcularımız olur mu olmaz mı, beklememiz gerekir" şeklinde konuştu.