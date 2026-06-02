Vincenzo Montella iddialara cevap verdi! Menajerine ne söyledi?
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hakkında ortaya atılan iddialara net yanıt verdi.
A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan hazırlık maçında Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın açıklamaları dikkat çekti.
İtalyan çalıştırıcı, hem maçın teknik detaylarını değerlendirdi hem de son dönemde kendisi hakkında gündeme gelen iddialara doğrudan cevap verdi.
Montella’nın özellikle geleceğine ilişkin sorular karşısında verdiği net mesaj, milli takım cephesinde tartışmalara kapıyı kapatan bir çıkış olarak öne çıktı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
‘Kuzey Makedonya’nın, hala Avustralya ile benzer özelliklere sahip olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusunu Montella, "Hiçbir takım birebir olmaz ama benzerliklerin olduğu, Avustralya’nın da 5’li oynayacağını bildiğimiz için Makedonya’yı. Tempolu oynamak bizim için çok önemliydi bu maçta. Futbolcularımın ciddiyetini görmek beni mutlu etti" diye cevap verdi.
Dünya Kupası’ndaki ilk maça yaklaşık iki haftalık bir zaman olduğunu hatırlatan İtalyan teknik adam, "Kondisyonunu bulması gereken bazı futbolcularımız var. Kenan, Hakan, Kerem gibi.. Arda da onlardan biri ve bugün çok önemli bir yarım saat gördük. Ufak tefek problemleri olan futbolcularımız var. Ferdi de ufak sakatlıkla geldi, daha antrenman yaptıramadık. İlk maçımıza kadar zamanımız var. Kondisyonlarını yüzde 100’e yakına getirmeye çalışacağız. Umarım herkes yüzde 100 olur ama bazı futbolcularımız olur mu olmaz mı, beklememiz gerekir" şeklinde konuştu.
Vincenzo Montella, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sıcak hava şartlarının takımı etkilemeyeceğini dile getirerek, "Hemen alışmamız gereken bir konu. En kısa sürede en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.
Deniz Gül, Aral Şimşir ve Can Uzun gibi genç futbolcuların performansından çok memnun olduğunu da söyleyen Montella, "Beklentimizin dışında bir şey olmadı. Bu performansı vereceklerini biliyorduk. Yavaş yavaş takımımıza entegre olmaya başladılar. Onlar için ayrı mutlulukk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam, oyun stratejilerini belirlerken bütün futbolcuların özelliklerini düşünerek hareket ettiğini aktararak, "Bütün futbolcularımızın farklı özellikleri var. Maçtan maça değiştirebiliyoruz. Ben geleceği de planlamaya çalışıyorum. Gençlere şans vermenin önemli olduğunu biliyorum. Can, ikinci ligdeyken de çağırıyordum. Geleceği de sağlamlaştırmamız lazım. Futbolcularımızı entegre etmemiz lazım. Can Uzun ve Deniz Gül benimle oynamaya başladılar. Onlara inanıyorum, inanmasam burada olmazlardı" cümlelerine yer verdi.
Tek düşüncesinin milli takım olduğunu yineleyen İtalyan çalıştırıcı, "Bütün enerjim ve odağım milli takım için. Menajerime de söyledim; birisi ararsa bana bir şey getirme diye. Benim tek düşüncem milli takım" dedi.
