Katil İsrail'den ateşkes kahpeliği! Suudi Arabistan siyonist zulmüne karşı dünyayı ayağa kalkmaya çağırdı
Suudi Arabistan, Lübnan'da ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını ve işgal girişimlerini arsızca sürdüren terör devleti İsrail'e çok sert tepki gösterdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma seslenerek siyonistlerin bu alçakça saldırılarının derhal durdurulması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Silahlar Sadece Meşru Devletin Elinde Olmalı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş Lübnan topraklarına yönelik İsrail saldırılarını kınıyor, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına girmesini ve ülkenin egemenliğine yönelik ihlallerini kesin bir şekilde reddediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, uluslararası topluma saldırılarını durdurması ve Lübnan topraklarındaki işgaline son vermesi için İsrail'e baskı yapma sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapıldı.
Netanyahu Canisi Ateşkesi Deldiğini İtiraf Etmişti
İlgili uluslararası anlaşmalar doğrultusunda Lübnan topraklarının egemenliği ile kardeş Lübnan halkının korunmasının önemine işaret edilen açıklamada, "Lübnan devletinin egemenliğinin ülkenin tüm topraklarına yayılmasını sağlayacak şekilde Taif Anlaşması'na bağlı kalınması ve silahların yalnızca devletin ve meşru kurumlarının elinde bulunmasını öngören Lübnan hükümeti kararlarına uyulması" istendi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen, Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatını verdiğini duyurmuştu.
