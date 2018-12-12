Yumurta sarısının saç için yararları

Yumurta sarısı, protein ve biotin, folat, A vitamini ve D vitamini gibi besleyici maddelerle doludur. Bu da yumurtayı beslenmenin değerli bir parçası haline getirir. Yumurta, sağlık beslenme dışında güzellik için de sıkça kullanılır.

Saçlarda kullanılan yumurta sarısı, saç derisini besleyerek, saçların kırılmasını önler ve daha hızlı uzamalarına yardımcı olur.

ISI HASARLARINA KARŞI KORUMA SAĞLAR

Saçlarınıza şekil vermek için kullandığınız saç şekillendiriciler, saç kurutma makinesi gibi ısı veren aletlerin kullanımı saçları kurutabilir ve zarar verebilir.

Yumurta sarısı, kuruyan saçı nemlendirmeye yardımcı olabilir ve saçlarınızı besler. A ve E vitaminleri, biyotin ve folatın yanı sıra diğer besin maddelerini içerir ve bu bileşikler saçlarınızın daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.

SAÇLARINIZIN DAHA HIZLI BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLABİLİR

Saç derisine yumurta sarısı uygulamak, saç köklerini besler. Bu da saçlarınızı daha sağlıklı yapar, kırılmaları önler ve saç dökülmesinin önüne geçmenizi sağlar.

YUMURTA SARISINDAN SAÇ MASKESİ NASIL YAPILIR

Besleyici bir saç maskesi zeytinyağ ve yumurta sarısı ile yapılabilir. Yumurta sarısını zeytinyağıyla iyice karıştırın ve maskeyi saçınıza köklerden uçlara kadar eldivenle uygulayın. Bir saat bekletin ve sonra iyice durulayın. Eğer yumurtaya alerjiniz varsa, saç maskesi olarak yumurta kullanmayın.

DAHA İYİ SAÇLAR İÇİN DAHA FAZLA YUMURTA YİYİN

Kahvaltıda yumurta tüketmek genel sağlığınız kadar saç sağlığınızı iyileştirmek için de etkilidir. O nedenle her sabah kahvaltınıza yumurtayı dahil etmeyi ihmal etmeyin.