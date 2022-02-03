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Aktüel Yumurta kabuğunu sakın çöpe atmayın! İşte şaşırtıcı yararları...
Aktüel

Yumurta kabuğunu sakın çöpe atmayın! İşte şaşırtıcı yararları...

Business Insider'da yer alan habere göre; Amerika gıda endüstrisi her yıl 150 bin ton yumurta kabuğunu çöpe atıyor. Peki, yumurta kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?

Yeniakit Publisher
2022-02-03 08:45:00 -
Yumurta kabuğunu sakın çöpe atmayın! İşte şaşırtıcı yararları...

Uzmanlar, yumurta kabuğunun kalsiyum açısından çok zengin olduğunu belirterek, yüzde 95 oranında kalsiyum karbonat bulunduğunu söylüyor.

Yalnızca bir tane yumurtanın kabuğunda iki gram kalsiyum bulunuyor.

Ancak yumurta kabuklarını kesinlikle çiğ tüketmemeniz gerekiyor.

Yumurta kabuğunu potansiyel bakterilerin ölmesi için öncelikle kaynatmak, ardından da 200 F (93 ºC) derecede 10-15 dakika fırında pişirmek gerekiyor.

Fırından aldığınız kabukları ince toz haline gelene kadar mutfak robotunda öğütün.

Kabuğun içeriğindeki kalsiyum, kadınlarda yaşlanmaya bağlı olarak gelişen osteoporoz ağrılarını ve kemik erimesini azaltıyor.

Öğütülen yumurta kabuğunu una karıştırabilir ve bu undan da ekmek, pizza ya da makarna yapabilirsiniz.

Fakat dikkatli olmanız gereken bir konu var; o da kalsiyumun azının da fazlasının da zararlı olduğudur.

Sağlıklı bir yetişkin günde 1 gramdan fazla kalsiyuma ihtiyaç duymaz.

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