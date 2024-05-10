Yumurta fiyatlarındaki düşüş: ‘’Mayıs çukuru’’ etkisi

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

Kış aylarına göre kahvaltı alışkanlıkları değişti. Yaşlı tavuklar kesime gönderildi. Yumurta ‘’Mayıs çukuru’’ etkisi ile gerçek fiyatlarına geri döndü.

Sektör temsilcilerinin verilerine göre; kafes yetiştiriciliğiyle üretilen ve 1 Ocak 2024’de tanesi 2,75 liradan üreticiden çıkan büyük boy yumurta, market raflarında tanesi 4, kolisi 120 liradan yerini alırken, 1 Nisan itibarıyla üreticiden aynı özelliklerdeki yumurtanın çıkış fiyatı 1,75, marketlerdeki 30'lu fiyatı 86 liraya kadar geriledi.

Haber ajanslarına konuşan, YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon Kış aylarına göre kahvaltı alışkanlığının değişerek yumurta tüketiminin azalması ve tavuk sürülerinin gençleştirilmesinden kaynaklı fiyatlarda düşüş yaşandığını ve bunun sektör tarafından "mayıs çukuru" olarak adlandırıldığını ifade ediyor.

Yani mevsimsel olarak tüketimin azalması ve yaşlı hayvanların kesilmesi üretimi düşürüyor. Stokların ise erimesi gerekiyor.

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Uzmanlara göre ise aslında bu durum tehlikeli. Fahiş fiyat konusunda üretici, aracı ve satıcıların dikkatsiz oluşu gelecek aylarda bu indirimin tabiri caiz ise ‘’acısını çıkarma’’ durumu olur mu korkusuna neden oluyor.

Önümüzdeki aylarda yumurtaya fahiş bir zammın gelmesinden korkuluyor.

TÜRKİYE DÜNYA LİDERLİĞİNE OYNUYOR

Türkiye aslında özellikle körfez ülkelerine yumurta ihracatı yapıyor. Aslında fiyatların yüksek olmasının nedeni üreticilerin dış pazara yönelmesi olarak biliniyor.

TÜİK’in 2022 verilerine göre ülkemizde 110 milyon adet yumurta tavuğu mevcut olup toplamda 20 milyar adet tavuk yumurtası üretimi gerçekleştirmesi çoğu dünya ülkesine göre, Türkiye’yi ilk sıralara yazdırıyor.

Ülke üretiminde Afyonkarahisar 3 milyar 456 milyon yumurtayla birinci sırada yer alırken, bu kenti 3 milyar 124 milyonla Konya, 2 milyar 419 milyonla Manisa, 983 milyonla Balıkesir ve 948 milyonla Bursa izliyor.

Avrupa’daki kuş gribi nedeniyle yumurta krizinin yaşanması da Türkiye için büyük bir Pazar fırsatı oluşturma imkanı sunuyor.

Ancak vatandaşlar ihracat kalemlerinde yükselişe sevinse de iç piyasada yaşanan artışlar nedeni ile oldukça rahatsız.