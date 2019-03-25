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'Yumurta çocuk' sessizliğini bozdu: Yaptığım doğru değildi ama...

Yeni Zelanda'daki hain saldırı sonrası tepki çeken açıklamalar yapan Senatör Fraser Anning'in kafasında yumurta kırarak ırkçılığa karşı kahraman ilan edilen'Yumurta Çocuk' Will Connolly, "Yaptırım doğru değildi ama tüm insanlar birleşti" dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:28
'Yumurta çocuk' sessizliğini bozdu: Yaptığım doğru değildi ama...

Yeni Zelanda'daki saldırıların ardından karşı ırkçı ve sağcı tutumuyla tepki çeken Avustralyalı senatörün kafasında yumurta kırarak dünya çapında ‘kahraman' haline gelen 'Yumurta Çocuk' Will Connolly, "Yaptığım doğru değildi ama o yumurta insanları birleştirdi" dedi.

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının nedeninin "Müslümanların ülkeye göçü" olduğunu söyleyen Senatör Fraser Anning'in kafasında yumurta kırarak ırkçılığa karşı mücadelenin sembolü haline gelen 17 yaşındaki 'Egg Boy' (Yumurta Çocuk) Connolly sessizliğini bozdu.

Avustralya'da yayın yapan Channel 10'a konuşan Connolly, "Anladım ki yaptığım doğru değildi. Ama o yumurta insanları bir araya getirdi" ifadelerini kullandı. Connolly, şiddetin doğru yanıt olmadığını savundu.

Fikri değişir diye gitmiş

Sözleri nedeniyle Anning'i affedebileceğini düşünerek o gün Senatörün programına gittiğini anlatan Connolly, yumurta kırmadan önce yaklaşık bir saat dinlediğini söyledi.

Ancak Connolly, Anning'in konuşmasının fikrini değiştirmek yerine yumurta atmasına cesaret verecek kadar ileri gittiğini söyledi.

Connolly, "Dünyanın, kurbanları destekleyeceğini, onlara sevgi göstereceğini düşündüm. Senatörse saldırı nedeniyle kurbanları suçlayan oldukça ayrıştırıcı ve nefret dolu bir konuşma yaptı. Tamamen iğrendim" dedi.

Kurbanlar için on binlerce dolar toplandı

Kendisine verilen para cezasını ödemenin yanı sıra ‘daha fazla yumurta alabilmesini' sağlamak için kurulan fonu hatırlatan Will Connolly, bu sayede saldırılarda yaşamını yitiren insanların yakınları için on binlerce dolar topladıklarını söyledi.

Connolly, bu parayı yardım için kullanacağını daha önce açıklamıştı. Bir hukuk firması da ücret almadan Connolly'yi temsil edeceğini duyurmuştu. Bugün itibariyle fonda yaklaşık 56 bin ABD doları toplandığı kaydediliyor.

"Artık yumurta yok"

Yumurta olayının haddinden fazla ilgi çektiğini, bu nedenle de asıl odakta olması gereken saldırı kurbanlarının geri planda kalabileceğini savunan Will Connolly, yumurtadan uzak duracağını da dile getirdi.

Connolly, "Bu olay olmadan önce de ‘Yumurta Çocuk' diye çağrılıyordum, çünkü öğle yemeklerinde haşlanmış yumurta yerdim ve kızlar hep 'benden uzak dur, leş gibi kokuyorsun' derlerdi. Artık yumurta yok" dedi.

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:28
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