Yumrukçulara sahip çıkan barolara suç duyurusu

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Galatata Köprüsündeki etkinliğin dönüşünde Kelime-i Tevhid bayrağı açan vatandaşı darp eden ırkçı caniye kol kanat gererek olayı çarpıtıp, “hilafet bayrağı açıldı” şeklinde provokasyona girişen barolar hakkında Hukukçular Birliği Vakfı suç duyurusunda bulundu. Vakıf Başkanı Av. Yaşar Baş, şunları dile getirdi: “Baroların yaptığı şiddet çağrısıdır. Suçu ve suçluyu övmedir. Aynı zamanda halkı din inanç farkı gözeterek açıkça kin ve düşmanlığa tahriktir, dine ve dince kutsal sayılan sembollere hakarettir. Esas daha da önemlisi toplumu birbirine karşı kışkırtmaktır. Şiddet mağduru yerine, şiddetin failini toplum nezdinde aklamak hem ahlaken hem hukuken ağır bir sorumluluk gerektirir. Biz de bu sorumluluğun gereğini sonuna kadar yapacağız. Ankara Barosu ve İstanbul Barosu diye baro da yoktur Ankara’nın 1 No.lu barosu ve 2 No.lu barosu vardır. Bu baroların terör örgütleriyle iş birlikleri biliniyor. Bunlar suçtur biz de bu suç olan eylemlerle ilgili gereken adli girişimleri yapacağız.”