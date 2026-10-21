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Otomotiv
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Türkiye'de çok satıyordu: Yangın riski olan modelleri açıkladılar!

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Türkiye'de çok satıyordu: Yangın riski olan modelleri açıkladılar!

Dünyanın en çok satan otomobil markası olan Toyota, bazı modellerinde yangın riski olduğu gerekçesiyle toplam 105 bin 794 aracını servislere geri çağırdı.

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Foto - Türkiye'de çok satıyordu: Yangın riski olan modelleri açıkladılar!

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yaptığı açıklamada, Toyota'nın ABD'de potansiyel bir yakıt sızıntısı nedeniyle 105 bin 794 aracını geri çağırdığını ve bu sızıntının bir ateşleme kaynağına ulaşması durumunda yangın riskini artırabileceğini belirtti.

#2
Foto - Türkiye'de çok satıyordu: Yangın riski olan modelleri açıkladılar!

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

#3
Foto - Türkiye'de çok satıyordu: Yangın riski olan modelleri açıkladılar!

Geri çağırmanın 2024-2027 model Toyota Land Cruiser Hybrid araçlarının belirli modellerini kapsadığını belirtildi.

#4
Foto - Türkiye'de çok satıyordu: Yangın riski olan modelleri açıkladılar!

Yetkili makamın açıklamasına göre, geri çağırma işlemi, yakıt deposunun yakınındaki yakıt borusu bağlantısında yaşanan sorunlar nedeniyle yapıldı; bu bağlantı kopabilir, yakıt sızıntısına yol açabilir ve yangın riskini artırabilir.

#5
Foto - Türkiye'de çok satıyordu: Yangın riski olan modelleri açıkladılar!

NHTSA'nın açıklamasına göre, çözümün bir parçası olarak, bayiler ek bir kelepçe takacak veya reçine yakıt borusunu ücretsiz olarak değiştirecek.

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