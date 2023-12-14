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Gündem Yumrukçu yüzünden dünyaya rezil mi olduk!
Gündem

Yumrukçu yüzünden dünyaya rezil mi olduk!

Yeniakit Publisher
2023-12-14 10:26:00 -
Yumrukçu yüzünden dünyaya rezil mi olduk!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Yumrukçu yüzünden dünyaya rezil mi olduk!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşananlarla ilgili olarak dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

“Yumrukçu başkan kelepçesiz götürüldü..”

“Yumrukçu başkan, daha önce de tehdit etmiş.

“Yumrukçu başkanın adamları, yerdeki hakemi tekmelemiş..”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Yumrukçu başkan, savcıda yumruk, hakimde ‘tokat attım’ dedi.”

“Yumrukçu başkandan pişkin anlatım, ‘Sadece yüzüne tükürecektim.’ diye kendini savundu.”

“Yumrukçu başkanın cezası, 9 yıla kadar çıkabilir..”

“Yumrukçu başkan..” “Yumrukçu başkan..”

“Yumrukçu başkan yüzünden, dünyaya rezil olduk.”

Hani bunları bıraksak, yumrukçu başkan diye hedef tahtasına koydukları kişiyi, idam da edecekler..

“İdam cezası kalktı” mı diyeceksiniz..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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YORUM

Bu olayı bu kadar çok büyütmenin anlamı yok.Gereğini yaparsın olur biter. Dine ,maneviyata yapılan saldırılar bu kadar önem arz etmesi.Zavallı insanlık....
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