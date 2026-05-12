Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!
Alman otomobil devi Mercedes, tamamen yenilenmiş Mercedes-Benz GLC modelini “GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG” sürümüyle birlikte satışa sunuldu.
Mercedes'in açıklamasına göre, tamamen elektrikli yeni GLC 400 4MATIC, 800V ultra hızlı şarj altyapısı ve 489 bg güç sunan sistemiyle yeni bir çağın kapılarını aralıyor.
İkonik tasarım detayları, 21 inç jantlar ve Mercedes-Benz’e özgü ikonik ön ızgarayla birleşerek elektrikli sürüş deneyimini benzersiz bir boyuta taşıyor.
İlerici tasarım, akıllı destek sistemleri, sezgisel kullanıcı deneyimi ve en güncel elektrik teknolojisi. Elektrikli mobiliteyi yeniden tanımlamak için tüm unsurlar bir araya geliyor.
Aydınlatmalı radyatör paneli ve kısmen aydınlatılmış Mercedes yıldızıyla öne çıkan ikonik ızgara, markanın karakteristik tasarım DNA’sını yansıtıyor.
Güçlü hatlarıyla dikkat çeken dış tasarım; krom çıtalar ve opsiyonel yan basamaklarla tamamlanarak karakteristik bir duruş sergiliyor.
Tamamen yeni MBUX Hyperscreen. Tamamen yeni MBUX Hyperscreen, 39.1 inç uzunluğundaki kesintisiz ekranıyla; sürüş bilgileri, eğlence içerikleri ve tüm kontrolleri tek bir ekranın içinde sunar.
SKY CONTROL özellikli panoramik cam tavan. İçeride son derece parlak ve misafirperver bir atmosferin keyfini çıkarın: Güneşle uyum içinde çalışan dokuz ayrı panel, iç mekana gün ışığını davet ederken ferah bir alan hissi yaratır.
AMG tasarım konsepti. AMG tasarım konseptleri, sportif ve dinamik bir duruş sergiler. Siyah tasarım vurgularıyla öne çıkan Gece Paketi, karakteri daha da belirginleştirir. AMG Plus Paketi ise karbon fiber görünümlü koltuk detayları ve kırmızı süsleme dikişleriyle performans odaklı lüksü bir araya getirir.
Akıllı teknolojiler, kusursuz işlevsellik ve çeşitli araç fonksiyonlarının kullanıcı arayüzüne entegrasyonu, sorunsuz ve güçlü bir sürüş deneyimi sağlar.
Bunun temelinde de dijitalleşmeye doğru önemli bir adım olan, yeni geliştirilen Mercedes-Benz işletim sistemi (MB.OS), yer alıyor.
Mercedes-Benz işletim sistemi (MB.OS) MB.OS chip-to-cloud mimarisi ile, bilgi-eğlence, otomatikleştirilmiş sürüş, karoser ve konfor ile sürüş ve şarj sistemlerini eşzamanlı yöneterek bu fonksiyonları kullanıcı arayüzüne akıllı bir şekilde entegre eder. Ayrıca uzaktan yazılım güncellemelerini ve farklı uygulamaların indirilmesini mümkün kılar.
Google Maps ile gelişmiş navigasyon Google Maps ile gelişmiş navigasyon hava durumu, trafik, tüketim ve yol üzerindeki şarj istasyonlarının kullanılabilirliği gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, şarj durakları da dahil olmak üzere en hızlı ve en konforlu rotayı hesaplar. Böylece, menzil konusunda endişelenmeden hedefinize mümkün olan en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.
GUARD 360° araç koruması Plus[2]otomobilinizi her yönden izleyen hırsızlık alarm sistemiyle genişletilmiş bir güvenlik sunar.
Çarpışma algılamasıyla tetiklenen hırsızlık bildirimi ve acil durumda anahtarın devre dışı bırakılması gibi özellikler sayesinde olası tehditlere anında yanıt verilebilir.Mercedes-Benz uygulaması aracılığıyla gelen bildirimlerle sürücüyü bilgilendirirken, araç hırsızlığı durumunda devreye giren yardım fonksiyonu eşyaların geri alınma şansını artırır.
TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULAN YENİ GLC'NİN FİYATI DA RESMEN AÇIKLANDI
Yeni tamamen elektrikli Mercedes-Benz GLC, Türkiye’de “GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG” sürümüyle birlikte satışa sunuldu.
Yüzde 75 ÖTV kapsamında 6 milyon 950 bin TL satış fiyatı açıklanan araç, 489 beygir güç ve ideal şartlar altında 713 km menzil sunuyor.
