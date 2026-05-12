  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat! Sahte kurban ilanıyla vatandaşı çarpıyorlar Amazon ormanlarından kuşlar getirdi! Cezası tam 700 bin lira! Faşistlerin provokasyonları altında yükseliyor: Avrupa’nın en büyük camisinden güzel haber Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı Türkiye'nin müşterileri onu bekliyordu: Milli Muharip Uçak Kaan'ın en ciddi rakibinde beklenmedik kriz Otomobil devi gemileri yaktı! Ayda 33 bin liraya faizsiz taksit! Macron'dan olay Türkiye itirafı: Bizden sonra oraya geldiler, kabul edelim bizden daha iyiler Kavşak dilencilerine operasyon! Gözaltılar var Yusuf İslam'dan dikkat çeken açıklama: 'Müslüman terk etmek zorunda değil'
Otomotiv
19
Yeniakit Publisher
Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!
Alper Kaya Giriş Tarihi:

Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

Alman otomobil devi Mercedes, tamamen yenilenmiş Mercedes-Benz GLC modelini “GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG” sürümüyle birlikte satışa sunuldu.

#1
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

Mercedes'in açıklamasına göre, tamamen elektrikli yeni GLC 400 4MATIC, 800V ultra hızlı şarj altyapısı ve 489 bg güç sunan sistemiyle yeni bir çağın kapılarını aralıyor.

#2
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

İkonik tasarım detayları, 21 inç jantlar ve Mercedes-Benz’e özgü ikonik ön ızgarayla birleşerek elektrikli sürüş deneyimini benzersiz bir boyuta taşıyor.

#3
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

İlerici tasarım, akıllı destek sistemleri, sezgisel kullanıcı deneyimi ve en güncel elektrik teknolojisi. Elektrikli mobiliteyi yeniden tanımlamak için tüm unsurlar bir araya geliyor.

#4
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

Aydınlatmalı radyatör paneli ve kısmen aydınlatılmış Mercedes yıldızıyla öne çıkan ikonik ızgara, markanın karakteristik tasarım DNA’sını yansıtıyor.

#5
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

Güçlü hatlarıyla dikkat çeken dış tasarım; krom çıtalar ve opsiyonel yan basamaklarla tamamlanarak karakteristik bir duruş sergiliyor.

#6
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

Tamamen yeni MBUX Hyperscreen. Tamamen yeni MBUX Hyperscreen, 39.1 inç uzunluğundaki kesintisiz ekranıyla; sürüş bilgileri, eğlence içerikleri ve tüm kontrolleri tek bir ekranın içinde sunar.

#7
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

SKY CONTROL özellikli panoramik cam tavan. İçeride son derece parlak ve misafirperver bir atmosferin keyfini çıkarın: Güneşle uyum içinde çalışan dokuz ayrı panel, iç mekana gün ışığını davet ederken ferah bir alan hissi yaratır.

#8
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

AMG tasarım konsepti. AMG tasarım konseptleri, sportif ve dinamik bir duruş sergiler. Siyah tasarım vurgularıyla öne çıkan Gece Paketi, karakteri daha da belirginleştirir. AMG Plus Paketi ise karbon fiber görünümlü koltuk detayları ve kırmızı süsleme dikişleriyle performans odaklı lüksü bir araya getirir.

#9
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

Akıllı teknolojiler, kusursuz işlevsellik ve çeşitli araç fonksiyonlarının kullanıcı arayüzüne entegrasyonu, sorunsuz ve güçlü bir sürüş deneyimi sağlar.

#10
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

Bunun temelinde de dijitalleşmeye doğru önemli bir adım olan, yeni geliştirilen Mercedes-Benz işletim sistemi (MB.OS), yer alıyor.

#11
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

Mercedes-Benz işletim sistemi (MB.OS) MB.OS chip-to-cloud mimarisi ile, bilgi-eğlence, otomatikleştirilmiş sürüş, karoser ve konfor ile sürüş ve şarj sistemlerini eşzamanlı yöneterek bu fonksiyonları kullanıcı arayüzüne akıllı bir şekilde entegre eder. Ayrıca uzaktan yazılım güncellemelerini ve farklı uygulamaların indirilmesini mümkün kılar.

#12
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

Google Maps ile gelişmiş navigasyon Google Maps ile gelişmiş navigasyon hava durumu, trafik, tüketim ve yol üzerindeki şarj istasyonlarının kullanılabilirliği gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, şarj durakları da dahil olmak üzere en hızlı ve en konforlu rotayı hesaplar. Böylece, menzil konusunda endişelenmeden hedefinize mümkün olan en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.

#13
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

GUARD 360° araç koruması Plus[2]otomobilinizi her yönden izleyen hırsızlık alarm sistemiyle genişletilmiş bir güvenlik sunar.

#14
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

Çarpışma algılamasıyla tetiklenen hırsızlık bildirimi ve acil durumda anahtarın devre dışı bırakılması gibi özellikler sayesinde olası tehditlere anında yanıt verilebilir.

#15
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

Çarpışma algılamasıyla tetiklenen hırsızlık bildirimi ve acil durumda anahtarın devre dışı bırakılması gibi özellikler sayesinde olası tehditlere anında yanıt verilebilir.Mercedes-Benz uygulaması aracılığıyla gelen bildirimlerle sürücüyü bilgilendirirken, araç hırsızlığı durumunda devreye giren yardım fonksiyonu eşyaların geri alınma şansını artırır./ kaynak: haber7

#16
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULAN YENİ GLC'NİN FİYATI DA RESMEN AÇIKLANDI

#17
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

Yeni tamamen elektrikli Mercedes-Benz GLC, Türkiye’de “GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG” sürümüyle birlikte satışa sunuldu.

#18
Foto - Yeni tasarımıyla gündem olmuştu! Türkiye'de resmen satışa çıktı!

Yüzde 75 ÖTV kapsamında 6 milyon 950 bin TL satış fiyatı açıklanan araç, 489 beygir güç ve ideal şartlar altında 713 km menzil sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Okul saldırganın annesi bakın ne yaptı
Gündem

Okul saldırganın annesi bakın ne yaptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'nin yüreğini yakan okul saldırısı dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Başkan Erdoğan'ın o hareketi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Belçika Kraliçesi Mathilde'yi bakın nasıl ağırladı
Sosyal Medya

Başkan Erdoğan'ın o hareketi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Belçika Kraliçesi Mathilde'yi bakın nasıl ağırladı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde’yi Ankara’nın soğuk beton binaları yerine, İs..
Haydut ABD, ülkeye göz dikti! Trump: 51. eyaleti yapmayı düşüyorum
Dünya

Haydut ABD, ülkeye göz dikti! Trump: 51. eyaleti yapmayı düşüyorum

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi olarak" düşündüğünü açıkladı...
Sancaktepe'de CHP zulmü sınır tanımıyor! Milli değerlere savaş açan yönetim ecdat yadigarı anıtı yerle bir etti!
Gündem

Sancaktepe'de CHP zulmü sınır tanımıyor! Milli değerlere savaş açan yönetim ecdat yadigarı anıtı yerle bir etti!

Sancaktepe’nin CHP’li belediye yönetimi, ilçenin kimliğini ve tarihini hedef alan skandal bir yıkıma imza attı. Eski belediye yönetimi dönem..
İBB soruşturmasında yeni gelişme! 12 tutuklama
Gündem

İBB soruşturmasında yeni gelişme! 12 tutuklama

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden yürütülen soruşturmada mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında ..
Laikperest Özdemir’den hem cehalet hem hakaret! Müslümanlara ve Akit’e saldırı
Gündem

Laikperest Özdemir’den hem cehalet hem hakaret! Müslümanlara ve Akit’e saldırı

“Cenaze namazımı kılmayın, cesedimi yakın” çıkışıyla bilinen yazar kisveli provokatör Özdemir İnce’den cehalet ve kin kokan bir yazı daha ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23