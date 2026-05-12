12 Mayıs 2024: İsmail Kandemir'in vefatı (Sivil Toplum Önderi)

İsmail Kandemir 1945 yılında dünyaya geldi. Bursa’da yaşamını sürdüren İsmail Kandemir, Matematik öğretmeni olarak görev yaptı. 33 yıl boyunca aralıksız olarak öğretmen olarak çalışan İsmail Kandemir, Çevreye Hizmet Derneği’nin kurucusu olup 5 caminin açılmasına öncülük etti.



İsmail Kandemir, Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali için yıllarca mücadele etti. 1994’ten itibaren yaklaşık 50 dava açtı. Son davada Danıştay 10’uncu Dairesi kararı iptal etti.







Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020’de Resmi Gazete’de yayınlandı.







Ayasofya’nın ibadete açılmasının önünü açan Bursalı matematik öğretmeni İsmail Kandemir’i Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı. Ayasofya’da 24 Temmuz 2020’de cuma vakti kılınan ilk namazda Cumhurbaşkanı’nın özel davetlisi olarak İstanbul’a çağrılan Kandemir, Cuma namazında Erdoğan ile birlikte yan yana saf tuttu.







İslam dünyasında sevinçle karşılanan tarihi anı “Kuşlar gibi uçuyorum. Sevinçliyim çok mutluyum. Başardık” sözleriyle ifade etti.







Çeşitli rahatsızlıklarla mücadele verdiği bilinen İsmail Kandemir, 12 Mayıs 2024’de Yıldırım İlçesi Emirsultan Mahallesi’ndeki evinde hayatını kaybetti.







“Ayasofya davası”nı kazanan kişi olarak bilinen İsmail Kandemir’in cenazesi, Emirsultan Camii’ne getirildi. Kandemir’in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Kandemir’in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.