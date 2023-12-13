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Medya Yumrukçu Faruk Koca'dan daire alan gazeteci anlattı!
Medya

Yumrukçu Faruk Koca'dan daire alan gazeteci anlattı!

Yeniakit Publisher
2023-12-13 19:17:00 - 2023-12-13 20:17:54
Yumrukçu Faruk Koca'dan daire alan gazeteci anlattı!

Karar gazetesinden Akif Beki bugünkü köşesinde, hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca'yı yazdı.

Faruk Koca için, "Uzun zamandır görüşmesek de yakından tanırım, Keçiören Subayevleri'nde komşuluk ve dostluk ettim." diyerek yazısına başlayan Beki, yumrukçu başkandan bina aldığını söylediği yazısında, "Erdoğan, Başbakan olup kiracı geldiğinde ben Faruk Koca'nın yaptığı o binada oturuyordum. Bir yılı geçmişti sanırım taşınalı, topraktan daire almıştım." ifadelerini kullandı.

"Ama tanıdığım Faruk Koca, bu değildi." diyen Beki, Faruk Koca'nın şiddete meylinin sonradan oluştuğunu söyleyerek, yazısına şöyle devam etti:

Bu, yani Rizespor maçının bitiminde bir hışımla sahaya dalıp hakeme yumruk sallayan Ankaragücü Başkanı.

Nasıl biri olduğunu net hatırlıyorum. O Faruk Koca gitmiş, başkası gelmiş sanki.

Yanlış anlaşılmasın, savunmak için yazmıyorum.
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Savunabilmeyi isterdim. Fakat yaptığı, savunulamaz ve kabul edilemez. Kendisi de farkındadır, sonuçlarına katlanmak zorunda. Gözaltına alındı, tutuklandı, AK Parti'den ihraç ediliyor, her yerde kınanıp ayıplanıyor.

Tabii ki saldırıya uğrayan hakem Meler'i; suçu kendinde aramaya çağıracak değilim. Muvazeneyi hepten yitirmedim.

Ana muhalefet liderine saldırıldığında saldırganı kahraman gibi alkışlayanları, suçu ve suçluyu övenleri görmüştük. Ne yaptı da bu haklı öfkeyi üstüne çekti, niye kızdırdı, diye kusuru kendinde bulmasını isteyerek mağduru suçlu gösterebilmişlerdi.

Neyse ki, seçmenlerini siyaseten bileyip kutuplaştırmak uğruna muhalefete saldırıyı bile meşrulaştıranlar, bu kez ortada yok. Futbol camiasını karşılarına alamadılar. Doğru yerde duruyorlar.

Süreç ve tepkiler, olması gerektiği gibi...

Yine de şaşırmamı engellemiyor. Tanıdığım, bildiğim Faruk Koca'ya ne olmuş böyle, diye üzülmekten kendimi alamıyorum.

Bunu ona, aradan geçen yıllar yapmış olamaz. Uzun süre güç kullanmakla, futbol fanatizmiyle ilgisi olsa gerek.

Sakin, mülayim biriydi. Ne ara kavgacı, çabuk parlayan, kendini kaybedecek kadar fanatik birine dönüştü?

Dönüştüğü şeyi aynada gördüğünde kendisinin de seveceğini hiç sanmam.

Gerekli dersleri çıkarırken aslında şiddete meyilli, saldırgan olmayan birini hangi iklimin bu hale getirdiğini de gözden kaçırmayalım.

Hakem Meler başta olmak üzere, tüm futbol camiasına geçmiş olsun. Umarım son olur, bir daha yaşanmaz.

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