Yumoş İP’li, Akşener’i yine yumuşatma peşinde

15 Temmuz'da Meral Akşener'in darbeciler aleyhine tivitini yumuşattığı itirafı üzerine adı "yumoş"a çıkan İP'li vekil Feridun Bahşi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan karşısında ikinci tura kaldığı durumda kendisini destekleyeceklerini söyledi. Ancak İyi Parti yetkilileri, kendilerinin böyle bir karar almadığını, "Bahşi, şahsi görüşünü açıklıyor" dediler..

Ulusalcı TV'de, İYİ Partili!

CHP destekçisi tv kanalları, altılı masanın dağılması sonrasındaki tartışmalar akabinde, İyi Partili milletvekillerine ekranlarını kapatırlarken, bunun istisnası İyi Partili Feridun Bahşi oldu..

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Sözcü TV’de katıldığı programda muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan karşısında ikinci tura kaldığı durumda kendisini destekleyeceklerini söyledi.

Bahşi, "2. tura Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa, Erdoğan karşısında ona oy veririz." açıklamasını yaptı.

Ancak İyi Partili yöneticiler, bu ifadenin Feridun Bahşi’nin şahsi görüşü olduğunu ve parti adına yapmasının yanlış olduğunu hatırlattılar..

ÖNE ÇIKAN VİDEO