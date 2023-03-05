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Siyaset Yumoş İP’li, Akşener’i yine yumuşatma peşinde
Siyaset

Yumoş İP’li, Akşener’i yine yumuşatma peşinde

İyi Partili Milletvekili Feridun Bahşi'den yeni bir "yumoş" açıklama. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Meral Akşener’in sert tivit atmasını ve Fetullah Gülen’i eleştirmesini kendisinin önlediğini belirten ve “Başarılı olurlarsa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım” dediğini iftiraf eden İyi Parti milletvekili Feridun Bahşi, altılı masa dağıldıktan sonra da, ortamı yumuşatma peşine düştü..

Yeniakit Publisher
2023-03-05 18:40:00 - 2023-03-05 18:39:25
Yumoş İP’li, Akşener’i yine yumuşatma peşinde

15 Temmuz'da Meral Akşener'in darbeciler aleyhine tivitini yumuşattığı itirafı üzerine adı "yumoş"a çıkan İP'li vekil Feridun Bahşi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan karşısında ikinci tura kaldığı durumda kendisini destekleyeceklerini söyledi. Ancak İyi Parti yetkilileri, kendilerinin böyle bir karar almadığını, "Bahşi, şahsi görüşünü açıklıyor" dediler..

Ulusalcı TV'de, İYİ Partili!

CHP destekçisi tv kanalları, altılı masanın dağılması sonrasındaki tartışmalar akabinde, İyi Partili milletvekillerine ekranlarını kapatırlarken, bunun istisnası İyi Partili Feridun Bahşi oldu..
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Sözcü TV’de katıldığı programda muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan karşısında ikinci tura kaldığı durumda kendisini destekleyeceklerini söyledi.

Bahşi, "2. tura Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa, Erdoğan karşısında ona oy veririz." açıklamasını yaptı.

Ancak İyi Partili yöneticiler, bu ifadenin Feridun Bahşi’nin şahsi görüşü olduğunu ve parti adına yapmasının yanlış olduğunu hatırlattılar..
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