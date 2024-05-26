Yumaklı: Çiftçilere 1.2 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Daha sonra Adana’nın Sarıçam ilçesindeki bir çiftlikte düzenlenen IPARD-III 81 İlde Programı’na katılan Yumaklı burada yaptığı konuşmada IPARD, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, Uzaman Eller ve Genç Çiftçi gibi projelerle kırsala önemli destekler sağladıklarına işaret ederek, “Bu projelerle son 22 yılda, 93 bin projeye yaklaşık 95 milyar liralık fon sağladık. Ayrıca üreticilerimizin, modern tarım aletleri ve sulama sistemleriyle tanışması için önemli hibe destekler sağladık. IPARD-III programının 1. başvuru çağrı ilanı kapsamında ülke genelinde toplam 1079 proje başvurusu yapıldı. IPARD-III’ten destek alacak yeni illerimiz arasında Adana, en çok proje başvurusu yapılan 4. ilimiz oldu” dedi. Yumaklı, 1 milyar 221 milyon 785 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin de dün itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.