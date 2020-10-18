  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel YUM-BİR Başkanı Afyon'dan "Tavuklarımızı gereksiz kesmeyelim" çağrısı
Aktüel

YUM-BİR Başkanı Afyon'dan "Tavuklarımızı gereksiz kesmeyelim" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 13:03:44 -
YUM-BİR Başkanı Afyon'dan "Tavuklarımızı gereksiz kesmeyelim" çağrısı

KAYSERİ (AA) - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, tavukların gereksiz yere kesilmemesi çağrısında bulundu.

Afyon, yaptığı yazılı açıklamada, ham madde fiyat artışlarına dikkati çekmeden yumurta fiyatlarına odaklanmanın sektöre haksızlık olacağını savundu.

Fiyat artışının sektörün artan maliyetler karşısındaki tepkisi olduğunu belirten Afyon, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ay ve yıllarda çok daha fazla miktarda yumurta ihracatı yapılmaktaydı. İhracat için üretilen yumurta ile iç piyasa için üretilen yumurtanın yeri, üreticisi, müşterisi ayrıdır. Fiyat artışının ihracata giden yumurta ile alakası yoktur. İhracata giden yumurtanın da içeride satılan yumurtanın da üretim maliyeti aynıdır. İç piyasa fiyatını kontrol etmek, yumurta üreticinin maliyetini gözeterek arz kontrolünü temin ile mümkündür. Ekonomisini düzeltemeyen yumurta üreticisi, pahalı ham maddeye ulaşabilmek için peşin para ile Toprak Mahsulleri Ofisinden veya çok daha yüksek bedele piyasadan mısır alabilmek için çok ucuz bedele yumurtasını arz edecektir."

İster ihracat ister iç piyasa olsun yumurtaların şu an maliyetine satıldığını aktaran Afyon, "Girdi fiyatlarımız yükselişte, önümüzü göremiyoruz. Yumurta fiyatlarının geri gelmesi veya girdilerimizin az daha yükselmesi, hayvan kesimi dolayısıyla üretimin azalmasıdır. Yarın ihtiyacımız olacak tavuklarımızı gereksiz kesmeyelim. Yumurta fiyatının yükselmemesi yem girdi maliyetlerinin artmamasına bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan İsrail'in beklemediği açıklama
Dünya

Mısır'dan İsrail'in beklemediği açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Hafız, İsrail'in Filistin'de Yahudi yerleşimciler için yeni konutlar inşa etme kararının barış sürec..
Cephede bozguna uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar patlak verdi
Dünya

Cephede bozguna uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar patlak verdi

Dağlık Karabağ'da kahraman Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan güçleri birbirine düştü. Karabağ'da cephedeki iki Ermeni ..
Harekete geçildi… Türkiye’den Suudi Arabistan’a misilleme!
Gündem

Harekete geçildi… Türkiye’den Suudi Arabistan’a misilleme!

Türk mallarına karşı gayriresmi olarak boykot kararı alan Suudi Arabistan’a karşı Türkiye'den misilleme geldi. PETKİM’in başvurusu üzerine T..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay