Yulaflı Bisküvi (Diyet Kurabiye) 2 su bardağıyla yapılacak, parmak ısırtıyor! Bir kenara not edin, servis edin

Yulaflı Bisküvi (Diyet Kurabiye)

Güzel bir tarif: O kadar hafif bir tarif ki, diyet kurabiye ya da bisküvi diye çok konuşulan parmak ısırtan, göz dolduran kurabiye. Yulaf ezmesi seviyorsanız, bu nefis lezzeti mutlaka denemelisiniz.

Hazırlaması 15 dakika, pişmesi 15 dakika.

Yani yarım saat içinde bu güzel lezzete kavuşuyorsunuz.

Malzemeler: (20-25 adet)

60 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 adet yumurta

2 buçuk yemek kaşığı esmer şeker (beyaz şeker de olur)

Yarım su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

2 su bardağına yakın yulaf ezmesi

Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir kaba alıp yoğuruyoruz.

Malzemeler birbirini iyice bulunca, ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlıyoruz.

Tepsiye en az 3-4 cm aralıkla diziyoruz çünkü bisküviler pişerken biraz yayılıyorlar.

Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika pişiriyoruz.

Fırından çıkarıp soğuyunca afiyetle tüketin.