Türkiye'nin en ünlü takımı artık İtalyanların ağzında: Fenerbahçe Rafael Leao'dan çekildi
Fenerbahçe'nin transfer yarışından çekilmesinin ardından Galatasaray, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için baskısını artırdı.
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Fenerbahçe'nin transfer yarışından çekilmesinin ardından Galatasaray, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için baskısını artırdı.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Yıldız oyuncu Rafael Leao’nun geleceğiyle ilgili İtalya’dan gündemi sarsacak bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Orazio Accomando’nun aktardığı bilgilere göre, transfer yarışında dengeler tamamen değişti.
SportMediaset’e konuşan Orazio Accomando, Fenerbahçe’nin Portekizli yıldızın transfer sürecinden çekildiğini belirtti. Ezeli rakibinin çekilmesiyle birlikte vites artıran Galatasaray’ın ise oyuncuyu kadrosuna katmak için ısrarını sürdürdüğü ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin transferi bitirmek adına yoğun bir mesai harcadığı vurgulanırken, sürecin önündeki en büyük engel ise İtalyan kulübünün talepleri.
Accomando, transferin gerçekleşebilmesi için sarı-kırmızılı kulübün Çizme temsilcisini ikna etmesi gerektiğini belirterek, "Galatasaray Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrar ediyor ancak Milan'ın taleplerini karşılamak zorundalar.
Aksi takdirde bu transferin gerçekleşmesi imkansız" ifadelerini kullandı. Öte yandan yetenekli kanat oyuncusunun yeni sezonda Milan’da kalma ihtimalinin de hâlâ masada olduğu kaydedildi.
AC Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Perth'te oynanan Inter derbisinin ardından Leao'nun takımdaki durumuna ve performansına değindi.
İkinci yarıda oyuna giren oyuncusunun performansını değerlendiren Amorim, Leao'nun bir takım oyuncusu olarak hareket ettiğini söyleyerek, "Bir Milan oyuncusuysanız şanslısınız demektir ve saha içinde eğlenmeniz gerekir. Leao bugün takıma yardımcı oldu, önemli olan da buydu" değerlendirmesinde bulundu.
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