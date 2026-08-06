  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
4 aylık rakamlar açıklandı! Türkiye 5G’de uçuşa geçti Ünlü futbolcu Trabzon kentini ayağa kaldırdı: Salah maaşını ilk geceden çıkardı Putin'in petrolleri alev alev yandı! Küresel ekonomik sorunlar vız gelip tırıs gitti! Otomotiv sektöründen rekor üstüne rekor Yeşil vatan için gözlerini kırpmıyorlar Ormanın gözleri 7 gün 24 saat yangın nöbetinde Yaz tatilini sanayide geçiriyorlar! “Hayaller Paris ama gerçekler Somali” Doğayı koruyacaklardı, tam tersi oldu! Milyonlarca araç lastiği çevre felaketine yol açtı Türkiye'nin ünlü marketi satıldı: Onlarca şube kapatılacak Sergen Yalçın 18 milyon euro verdirdi, Italiano kadroda düşünmüyor: Bu ne perhiz bu ne laha turşusu... Orta Doğu'da şok eden gelişmeler dünyayı şoka soktu: Küresel piyasaların en tepesindeki şirkeler bile yön arayışında
Spor
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin en ünlü takımı artık İtalyanların ağzında: Fenerbahçe Rafael Leao'dan çekildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin en ünlü takımı artık İtalyanların ağzında: Fenerbahçe Rafael Leao'dan çekildi

Fenerbahçe'nin transfer yarışından çekilmesinin ardından Galatasaray, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için baskısını artırdı.

#1
Foto - Türkiye'nin en ünlü takımı artık İtalyanların ağzında: Fenerbahçe Rafael Leao'dan çekildi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Yıldız oyuncu Rafael Leao’nun geleceğiyle ilgili İtalya’dan gündemi sarsacak bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Orazio Accomando’nun aktardığı bilgilere göre, transfer yarışında dengeler tamamen değişti.

#2
Foto - Türkiye'nin en ünlü takımı artık İtalyanların ağzında: Fenerbahçe Rafael Leao'dan çekildi

SportMediaset’e konuşan Orazio Accomando, Fenerbahçe’nin Portekizli yıldızın transfer sürecinden çekildiğini belirtti. Ezeli rakibinin çekilmesiyle birlikte vites artıran Galatasaray’ın ise oyuncuyu kadrosuna katmak için ısrarını sürdürdüğü ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin transferi bitirmek adına yoğun bir mesai harcadığı vurgulanırken, sürecin önündeki en büyük engel ise İtalyan kulübünün talepleri.

#3
Foto - Türkiye'nin en ünlü takımı artık İtalyanların ağzında: Fenerbahçe Rafael Leao'dan çekildi

Accomando, transferin gerçekleşebilmesi için sarı-kırmızılı kulübün Çizme temsilcisini ikna etmesi gerektiğini belirterek, "Galatasaray Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrar ediyor ancak Milan'ın taleplerini karşılamak zorundalar.

#4
Foto - Türkiye'nin en ünlü takımı artık İtalyanların ağzında: Fenerbahçe Rafael Leao'dan çekildi

Aksi takdirde bu transferin gerçekleşmesi imkansız" ifadelerini kullandı. Öte yandan yetenekli kanat oyuncusunun yeni sezonda Milan’da kalma ihtimalinin de hâlâ masada olduğu kaydedildi.

#5
Foto - Türkiye'nin en ünlü takımı artık İtalyanların ağzında: Fenerbahçe Rafael Leao'dan çekildi

AC Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Perth'te oynanan Inter derbisinin ardından Leao'nun takımdaki durumuna ve performansına değindi.

#6
Foto - Türkiye'nin en ünlü takımı artık İtalyanların ağzında: Fenerbahçe Rafael Leao'dan çekildi

İkinci yarıda oyuna giren oyuncusunun performansını değerlendiren Amorim, Leao'nun bir takım oyuncusu olarak hareket ettiğini söyleyerek, "Bir Milan oyuncusuysanız şanslısınız demektir ve saha içinde eğlenmeniz gerekir. Leao bugün takıma yardımcı oldu, önemli olan da buydu" değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Çiftçi, YÖK Başkanı Özvar’ı ziyaret etti! Üniversitelerin huzur ve güvenliği için ortak çalışma
Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi, YÖK Başkanı Özvar’ı ziyaret etti! Üniversitelerin huzur ve güvenliği için ortak çalışma

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti. Görüşmede üniversitelerin huzur ve g..
MİT devreye girdi! Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı saklandığı ininde enselendi
Gündem

MİT devreye girdi! Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı saklandığı ininde enselendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sön..
Muta’dan sonra bir de Misyar çıktı! Iraklı din adamları ikiye bölündü: Kesinlikle haram
Dünya

Muta’dan sonra bir de Misyar çıktı! Iraklı din adamları ikiye bölündü: Kesinlikle haram

Körfez Ülkeleri ve Suudi Arabistan’da görülen ve Irak Kürt Bölgesel yönetiminde son dönemde oldukça yaygınlaşan ‘misyar nikahı’ üzerine başl..
Rusya şokta! İHA şirketi yöneticisine suikast: Şoförü öldü, kendisi ağır yaralandı
Dünya

Rusya şokta! İHA şirketi yöneticisine suikast: Şoförü öldü, kendisi ağır yaralandı

Rusya'da bir araca düzenlenen bombalı saldırıda insansız hava aracı (İHA) üreten Uraldronzavod şirketinin Genel Müdürü Vladimir Tkachuk ağır..
Hain suikastçı Burkay Karatepe 10 yıl sonra enselendi! FETÖ'cü hainin alçakça itirafları mide bulandırdı!
Gündem

Hain suikastçı Burkay Karatepe 10 yıl sonra enselendi! FETÖ'cü hainin alçakça itirafları mide bulandırdı!

15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Marmaris'te düzenlenen alçak suikast girişiminde yer alan ih..
MHP’li Yıldız’dan ezber bozan çıkış! Demirtaş sorusuna bakın ne cevap verdi!
Gündem

MHP’li Yıldız’dan ezber bozan çıkış! Demirtaş sorusuna bakın ne cevap verdi!

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin mimarlarından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, M..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23