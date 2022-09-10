Yulaf ezmeli yoğurt (Bal tarçınla) tarifi: İbrahim Saraçoğlu öneriyor! Ballı yulaflı yoğurt faydaları

Yulaf Ezmesi Nedir?

Bol nişastalı taneleri için yetiştirilen yulaf daha çok hayvan yemi olarak kullanılan bir tarım bitkisidir. Salkım şeklinde dağınık başaklara sahip olan bitkinin iklim şartlarına göre pek çok çeşidi bulunur.

İçeriğindeki vitamin, mineral, protein ve nişasta oranı ile tüm tahıllar içerisinde en fazla oranda çözünür lif içeren yulaf, kahvaltı için en ideal besin olarak önerilir.

İki kat daha hızlı doymayı sağladığından ve daha uzun süre tokluk hissi yarattığından dolayı diyet listelerinin vazgeçilmezi olarak kabul edilir.

Yüksek protein içeriği ile doğru ve yeterli enerjiyi kolay şekilde almanıza neden olurken, yoğun lif içeriği ile mide ve bağırsak sindiriminizi mümkün olan en sağlıklı şekilde düzenler.

Daha az yağlı ve daha yoğun proteinli beslenmenin getireceği tazelik hissine ek olarak, daha hızlı sindirimin katacağı hafiflik hissi ile, yapmış olduğunuz diyetin karşılığını en hızlı şekilde aldığınızı hissedebilirsiniz.

Yulaf ezmesi nasıl yapılır, yulaf ezmesi çiğ yenir mi diye merak ediyorsanız en azından 1 saat su ya da sütte bekletmeniz gerektiğinin altını çizelim.

Mümkünse bu bekletmeyi 1 gece de yapabilirsiniz.

Böylece yulafı sindirmeniz kolaylaşacaktır. Hemen tüketilen yulaf ezmesi sindirimi zorlayabildiği gibi faydalarını da tam olarak ortaya çıkaramaz.

Yulaf Ezmesi Faydaları Nelerdir?

Beslenme bozukluklarında, sindirim sistemi hastalıklarında, yetersiz beslenmeye bağlı kas güçsüzlüklerinde büyük oranda tedavi edici etkisi vardır.

İçerisinde bulunan çözünür lif kaynakları sindirim kanalındaki yağlara tutunur ve alınan yağın fazlasının dışkı yolu ile atılmasını sağlar. Fazla miktarda alınan yağı kolaylıkla vücuttan uzaklaştırması sayesinde diyetlerin en büyük yardımcısı olur.

Yağların atılımını kolaylaştırıyor oluşu, sağlıklı kiloya ulaşmanızı ya da sağlıklı kiloyu korumanızı sağladığı gibi, kötü kolesterolün yükselmesini önleyerek kalp ve damar sağlığınızın korunmasında büyük rol oynar.

İçeriğindeki yoğun lifler sayesinde kan şekerini dengelediği için insülin direnci ve diyabet hastalarına uygun bir besindir.

Yulaf içerisinde çok miktarda melatonin barındırır ve bu sayede uykusuzluğu önleyerek uyku kalitesini artırır. Akşamları yoğurt ile birlikte tüketeceğiniz yulaf tohumları gece uykusunu en verimli şekilde geçirmenizi sağlarken, kaslarınız için gerekli olan protein desteğini de büyük oranda karşılar.

Bu özelliğiyle yulaf ezmesi akşam yemeği olarak hem besleyici hem iyi uykuyu destekleyici bir seçenektir.

İçerisinde bulunan bitkisel lignanlar ile memede ve hormonlara bağlı gelişen diğer kanser türlerinde koruyucu etki göstererek, bu hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Yapılan çalışmalara göre, yulaf tüketimi, özellikle menopoz öncesi kadınlarda görülen meme kanseri riskini %52 oranında azaltmaktadır.

Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan yulaf besini, cilt üzerinde hızla olumlu etkiler göstereceği gibi; saçlı deride meydana gelen problemlerin de azalmasına neden olur. Özellikle ciltte kaşıntı ve döküntüye neden olan hastalıklarda, ortaya çıkan şikayetleri azaltmaya yardımcı olarak kullanılır.

Yulaf ezmesi cilde faydaları

Yulaf ezmesi cilde faydaları sadece gıda olarak tüketildiğinde değil maske olarak uygulandığında da kendini gösterir. Yulaf ezmesi cilt maskesi özellikle peeling etkisi ile cildi temizler.

Yulaf ezmesi bebek için de 6 aydan sonra uygun bir gıdadır ancak bebeğin kolay tüketebilmesi için kıvamının oldukça akışkan hale getirilmesi gerekir. Yulaflı meyveli püreler miniklerin sütten sonra gıdaya alışma evresinde tercih edilebilir.

Yulaf Ezmeli Yoğurt (Bal Tarçınla) Tarifi İçin Malzemeler

5 yemek kaşığı yulaf ezmesi

5 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı süzme bal

Yarım çay kaşığı tarçın

Yulaf Ezmeli Yoğurt (Bal Tarçınla) Tarifi Nasıl Yapılır?

Yulaf ezmesi ve yoğurdu bir kaseye alıp karıştıralım. 10-15 dk kadar bekletelim. Yulaf ezmesi şişmiş olacak. Ardından bal ve tarçını ekleyip bir güzel karıştırıp afiyetle yiyelim.

Yulaf Samanı: Ayurvedik ve Antioksidan bitkidir.

Sağlıklı yaşamın sırlarına eklenen yulaf samanı İbrahim Saraçoğlu tarafından sık sık gündeme getirilen bitkisel bir üründür. Zayıflamak isteyenler, cilt hastalıklarını evde çok basit bir yöntemle gidermek isteyenler yeşil yulaf samanı kullanarak rahatsızlıklarını iyileştirebilir. Şimdi yulaf samanının sağlığınıza olan katkılarını inceleyelim.

Yulaf Samanı Nedir?

Yulaf samanı hasadı yapılan yulaftan kalan kısımlardır. Yeşil ve sarı yulaf samanı olarak 2 farklı şekilde tüketilir.

Yeşil yulaf samanı, yulafın olgunlaşmadan toplanılan halidir.

Sarı yulaf samanı ise; yulafın hasat döneminde elde edilen saman türüdür.

Yulaf samanına ilk defa baktığınızda bu bitkinin sadece bir sap bölgesi olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat yulaf samanı, yapısında zengin mineralleri barındıran faydalı bir bitkidir.

Bu bitki özellikle de Hindistan’da ayurveda yönteminde kullanılıyor. Ruhu ve bedeni arındıran yulaf samanı, bitkisel yöntemle sağlıklı kalmak isteyenlerin tercih ettiği bir besindir.

Yulaf Samanı Çayı Nasıl Demlenir, Tüketilir?

Yulaf samanını en rahat şekilde tüketmek için çayını hazırlayabilirsiniz. Yulaf samanı çayı hazırlamak için şu adımları izlemeniz önerilir:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yulaf samanı

500 ml sıcak su

Hazırlanışı:

Yulaf samanı çayını demlemek için büyük bir cezveye ihtiyacınız olacak.

1 yemek kaşığı yulaf samanını 500 ml sıcak suyun içine ekleyin ve 8 dakika boyunca kaynatın.

Kaynayan yulaf samanı çayının ilk sıcaklığı geçtikten sonra, günde 2 fincan olacak şekilde tüketmelisiniz.

Çok fazla miktarda yulaf samanı içerseniz; sık sık idrara çıkabilirsiniz. Su kaybı yaşamamak için yulaf samanı çayı içtiğiniz günlerde bolca su içmeye özen göstermelisiniz.

Yulaf Samanının Faydaları

Yulaf samanı kalsiyum içermektedir.

Kas ve kemik gelişimine yardım eder.

Yulaf samanı kalsiyum içermektedir.

Daha güçlü iskelet yapısına sahip olmak için yulaf samanının çayını içmeniz önerilir.

İleri yaşlarda görülme riski daha yüksek olan kemik erimesini, yulaf samanı sayesinde önleyebilirsiniz.