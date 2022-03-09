Yulaf diyeti: 6 Günde 5 Kilo verdiren sağlık dolu bir diyet

Sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlayan yulaf diyetinin merkezinde marketlerden kolayca temin edebileceğiniz yulaf ezmesi yer alıyor. Yulaf, açlık hissini bastırmada ve kişiyi uzun süre tok hissettirme konusunda oldukça başarılı bir besindir. İçerdiği lifler sayesinde bağırsakları da düzenleyen ve çalışmasını sağlayan yulaf kabızlık, şişkinlik gibi sorunların da önüne geçiyor ve yaptığınız diyete katkı sağlıyor.

Yulaf diyeti nasıl yapılır?

6 günde 5 kilo verdirdiği söylenen bir diyet listesi

1.gün

Kahvaltı:

Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırın, 1 çorba kaşığı kuru üzüm, yarım çay kaşığı tarçın ekleyerek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.

Ara öğün:

Yarım fincan yaban mersini

Öğle yemeği:

Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız yoğurtla karıştırın, bir adet muz da ekleyerek tüketin.

Ara öğün:

Yarım fincan kadar brokoli veya benzeri haşlanmış sebze

Akşam yemeği:

1 parça ızgara tavuk göğsü

Yeşil salata (yağsız ve tuzsuz hazırlanacak.)

Yarım su bardağı yulaf ezmesi

Dilerseniz tatlı niyetine:

Şekersiz puding

2.gün

Kahvaltı:

Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırın, 1 çorba kaşığı kuru üzüm, yarım çay kaşığı tarçın ekleyerek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.

Ara öğün:

Yarım fincan yaban mersini

Öğle yemeği:

Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız yoğurtla karıştırın, bir adet muz da ekleyerek tüketin.

Ara öğün:

Yarım fincan kadar brokoli veya benzeri haşlanmış sebze

Akşam yemeği:

1 parça ızgara tavuk göğsü

Yeşil salata (yağsız ve tuzsuz hazırlanacak.)

Yarım su bardağı yulaf ezmesi

Dilerseniz tatlı niyetine:

Şekersiz puding

3.gün:

Kahvaltı:

Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırın, 1 çorba kaşığı kurutulmuş kızılcık, yarım çay kaşığı tarçın ekleyerek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.

Ara öğün:

1 adet elma

Öğle yemeği:

Yarım su bardağı yulaf ezmesine yarım su bardağı yağsız yoğurt ekleyin, 1 su bardağı kadar çilek de katarak tüketin.

Ara öğün:

Bir avuç badem

Akşam yemeği:

1 adet ızgara balık fileto

1 kase brokoli

1 bardak yabani pirinç pilavı

Akşam acıkınca:

Bir fincan haşlanmış kereviz

4.gün:

Kahvaltı:

Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırın, 1 adet muz, yarım çay kaşığı tarçın ekleyerek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.

Ara öğün:

2 adet küçük kivi

Öğle yemeği:

Yarım su bardağı yulaf ezmesine yarım su bardağı yağsız yoğurt ekleyin ve karıştırın, çeyrek su bardağı kadar ceviz ve 1 çay kaşığı tarçın da ekledikten sonra tüketin.

Ara öğün:

1 adet elma

Akşam yemeği:

1 adet yağsız tavuk burger

1 adet tam buğdaylı çörek

1 su bardağı kadar kabak kızartması

Dilerseniz tatlı niyetine:

1 su bardağı şekersiz jöle

5.gün

Kahvaltı:

Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız yoğurt ile karıştırın, 1 bardak yaban mersini ekleyerek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.

Ara öğün:

Bir avuç badem

Öğle yemeği:

Yarım su bardağı yulaf ezmesini, yarım su bardağı yağsız sütle karıştırın; yarım su bardağı kızılcık, bir çay kaşığı tarçın ekleyerek tüketin.

Ara öğün:

Bir adet muz

Akşam yemeği:

1 adet yağsız fileto biftek

1 kase çoban salata

Dilerseniz tatlı niyetine:

Şekersiz puding

6.gün:

Kahvaltı:

Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırın, yarım bardak kuru üzüm ve yarım bardak kuru erik ekleyerek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.

Ara öğün:

1 adet elma

Öğle yemeği:

Yarım su bardağı yulaf ezmesine yarım su bardağı yağsız yoğurt ve yarım su bardağı ceviz ekleyerek tüketin.

Ara öğün:

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

Akşam yemeği:

1 adet yağsız fileto biftek

1 kase çoban salatası

Dilerseniz tatlı niyetine:

Yarım fincan şekersiz puding

Not: Bu diyeti yaparken bol bol su içmeyi unutmayın. Ayrıca haftanın en az 3 günü yapacağınız hafif egzersizler yağ yakımını hızlandırıp kilo vermenizi kolaylaştıracaktır.

Yulafın sağlığa faydaları