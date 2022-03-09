Yulaf diyeti: 6 Günde 5 Kilo verdiren sağlık dolu bir diyet
Tokluk hissi yaratan, bolca lif içeren yulaf ezmesinin merkezinde yer aldığı ancak tek besin odaklı olmayan yulaf diyeti kısa sürede hızlı kilo vermek isteyenlerin son dönemlerdeki en gözde diyetlerinden biri.
Sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlayan yulaf diyetinin merkezinde marketlerden kolayca temin edebileceğiniz yulaf ezmesi yer alıyor. Yulaf, açlık hissini bastırmada ve kişiyi uzun süre tok hissettirme konusunda oldukça başarılı bir besindir. İçerdiği lifler sayesinde bağırsakları da düzenleyen ve çalışmasını sağlayan yulaf kabızlık, şişkinlik gibi sorunların da önüne geçiyor ve yaptığınız diyete katkı sağlıyor.
Yulaf diyeti nasıl yapılır?
6 günde 5 kilo verdirdiği söylenen bir diyet listesi
1.gün
Kahvaltı:
Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırın, 1 çorba kaşığı kuru üzüm, yarım çay kaşığı tarçın ekleyerek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.
Ara öğün:
Yarım fincan yaban mersini
Öğle yemeği:
Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız yoğurtla karıştırın, bir adet muz da ekleyerek tüketin.
Ara öğün:
Yarım fincan kadar brokoli veya benzeri haşlanmış sebze
Akşam yemeği:
1 parça ızgara tavuk göğsü
Yeşil salata (yağsız ve tuzsuz hazırlanacak.)
Yarım su bardağı yulaf ezmesi
Dilerseniz tatlı niyetine:
Şekersiz puding
2.gün
Kahvaltı:
Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırın, 1 çorba kaşığı kuru üzüm, yarım çay kaşığı tarçın ekleyerek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.
Ara öğün:
Yarım fincan yaban mersini
Öğle yemeği:
Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız yoğurtla karıştırın, bir adet muz da ekleyerek tüketin.
Ara öğün:
Yarım fincan kadar brokoli veya benzeri haşlanmış sebze
Akşam yemeği:
1 parça ızgara tavuk göğsü
Yeşil salata (yağsız ve tuzsuz hazırlanacak.)
Yarım su bardağı yulaf ezmesi
Dilerseniz tatlı niyetine:
Şekersiz puding
3.gün:
Kahvaltı:
Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırın, 1 çorba kaşığı kurutulmuş kızılcık, yarım çay kaşığı tarçın ekleyerek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.
Ara öğün:
1 adet elma
Öğle yemeği:
Yarım su bardağı yulaf ezmesine yarım su bardağı yağsız yoğurt ekleyin, 1 su bardağı kadar çilek de katarak tüketin.
Ara öğün:
Bir avuç badem
Akşam yemeği:
1 adet ızgara balık fileto
1 kase brokoli
1 bardak yabani pirinç pilavı
Akşam acıkınca:
Bir fincan haşlanmış kereviz
4.gün:
Kahvaltı:
Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırın, 1 adet muz, yarım çay kaşığı tarçın ekleyerek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.
Ara öğün:
2 adet küçük kivi
Öğle yemeği:
Yarım su bardağı yulaf ezmesine yarım su bardağı yağsız yoğurt ekleyin ve karıştırın, çeyrek su bardağı kadar ceviz ve 1 çay kaşığı tarçın da ekledikten sonra tüketin.
Ara öğün:
1 adet elma
Akşam yemeği:
1 adet yağsız tavuk burger
1 adet tam buğdaylı çörek
1 su bardağı kadar kabak kızartması
Dilerseniz tatlı niyetine:
1 su bardağı şekersiz jöle
5.gün
Kahvaltı:
Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız yoğurt ile karıştırın, 1 bardak yaban mersini ekleyerek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.
Ara öğün:
Bir avuç badem
Öğle yemeği:
Yarım su bardağı yulaf ezmesini, yarım su bardağı yağsız sütle karıştırın; yarım su bardağı kızılcık, bir çay kaşığı tarçın ekleyerek tüketin.
Ara öğün:
Bir adet muz
Akşam yemeği:
1 adet yağsız fileto biftek
1 kase çoban salata
Dilerseniz tatlı niyetine:
Şekersiz puding
6.gün:
Kahvaltı:
Yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırın, yarım bardak kuru üzüm ve yarım bardak kuru erik ekleyerek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.
Ara öğün:
1 adet elma
Öğle yemeği:
Yarım su bardağı yulaf ezmesine yarım su bardağı yağsız yoğurt ve yarım su bardağı ceviz ekleyerek tüketin.
Ara öğün:
1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
Akşam yemeği:
1 adet yağsız fileto biftek
1 kase çoban salatası
Dilerseniz tatlı niyetine:
Yarım fincan şekersiz puding
Not: Bu diyeti yaparken bol bol su içmeyi unutmayın. Ayrıca haftanın en az 3 günü yapacağınız hafif egzersizler yağ yakımını hızlandırıp kilo vermenizi kolaylaştıracaktır.
Yulafın sağlığa faydaları
- Yüksek oranda lif içermesi, düşük kalorili olması ve tok tutması sebebiyle kilo vermeye yardımcı olur.
- Sindirim sistemini çalışmasına destek, sindirim problemlerine çare olur.
- Hazımsızlığı, şişkinliği, kabızlığı önler.
- Mide ve bağırsak sorunlarının önüne geçerek bağırsak (kolon) kanseri riskini aza indirir.
- Kan şekerini dengeler, diyabeti engeller.
- Bağışıklık sistemine iyi gelir, hastalıkların önüne geçer.
- Sinir sistemini rahatlatarak strese iyi gelir, enerji seviyesini yükseltir. Bu sebeple sporcuların da en fazla tükettiği besinlerden biridir.
- Ayrıca kötü kolestrolü düşürerek kolestrol seviyesini normale getirir ve böylece kalp ve damar hastalıklarından sizi korur.