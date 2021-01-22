Yüksel Navdar kimdir? Danıştay üyesi Yüksel Navdar nerelidir?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Nafiz Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Fatih Zencirci, Danıştay üyeliğine seçildi. HSK Genel Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. Buna göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Zencirci, Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.

Yüksel Navdar kimdir?

1966 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ardeşen'de tamamladıktan sonra Ardeşen lisesinden mezun olmuştur. 1988 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. 1994 Aralık ayında başladığı hakim adaylığı sonrasında 1998 yılında hakimlik mesleğine kabul edilerek sırasıyla Malatya ve Samsun vergi mahkemesi üyeliği akabinde Diyarbakır ve Eskişehir vergi mahkemesi başkanlıkları görevinde bulundu. Daha sonra 2015 Şubat ayında Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak atandı, 2016 Temmuz ayında 6545 sayılı yasa kapsamında yeniden faaliyete geçirilen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne başkanlık görevi ile yeniden atanmış ve halen bu görevi yürütmektedir. 22 Ocak 2021 tarihinde ise HSK tarafından Danıştay üyeliğine seçilmiştir.