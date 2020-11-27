Yüksel Kocaman kimdir neleridir? HSK Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman
HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti. Peki HSK Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman kimdir, nerelidir? İşte Yüksel Kocaman hayatı, biyografisi.
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti. HSK’nın Yargıtay üyesi seçilen Yüksel Kocaman kimdir neleridir?
İlk, orta ve lise eğitimini Devrek'te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1998-2001 yılları arasında Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı, 2001-2003 yılları arasında Çatalzeytin Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundu.