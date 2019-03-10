Yüksel Aydın: Bütün Kastamonuluları Devlet Bahçeli’yi dinlemeye davet ediyorum

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

MHP Kastamonu İl Başkanı Aydın, Kastamonululara çağrıda bulunarak, 13 Mart’ta Kastamonu’da miting yapacak olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi dinlemeye davet etti.

Yerel seçimler için son düzlüğe girildiğini vurgulayan İl Başkanı Aydın, “Bu ayın 13’üncü MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu tarihi şehrin göbeğinde, Şerife Bacı’nın önünde mitingimizi gerçekleştirecek. Bütün Kastamonuluları böyle bir hassas süreçte, Devlet Bahçeli’yi beyi dinlemeye davet ediyorum. O gün coşkusuyla çok güzel bir miting olacağını düşünüyorum. Bütün ilçelerimizde çok hassas davranarak çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ilçemizde de merkezde olduğu gibi sonuca yaklaştığımızı düşünüyorum. Kendimizde hadiseyi iyi analiz ediyoruz. Her gün hadiseleri gözden geçiyoruz. Kastamonu ilçeleri ile beraber bizi anlamış. 31 Mart günü bu çalışmalarımızın karşılığını alacağımızı düşünüyoruz” dedi.

“Kastamonu için ortaya koydukları yatırımları sanki belediyelerinin icraatlarıymış gibi sunma gayretinden vazgeçmiyorlar”

Belediye başkanlarına eleştiriler yönelten İl Başkanı Yüksel Aydın, “Sayın Bakanlarımızın ilimize gelmelerinden asla rahatsız değiliz. Onlar Kastamonu’muza hizmet etmek adına geliyorlar. Kastamonu insanına yapılması gerekenler hakkında tabii ki bilgi verecekler. Fakat buradaki sıkıntı şu. Buradaki Belediye Başkanlarının karıştırdıkları bir şey var. Kendi açıklarını kapatabilme adına gelen Bakanlarımızın Kastamonu için ortaya koydukları yatırımları sanki belediyelerinin icraatlarıymış gibi sunma gayretinden vazgeçmiyorlar. Bu kendir işi ne oldu? Kendir merkezi neden Vezirköprü oldu diye soruyoruz, buna cevap yok. Bu ve benzeri belediye başkanlarını, ilçelerde kaybetmenin getireceği sonuç zıvanadan çıkarmış. Her gittiğimizde farklı bir şeylerle karşılaşıyoruz. Tehditler, şantajlar, inşaat mühürlemeler. Siz başka iş yapamaz mısınız? Kaybedince ne olur? Onlar bunu hizmet etmek olarak görmedikleri için böyleler. Hizmetin de bir süresi var. İyi hizmet ederseniz toplum sizi takdir eder, iyi hizmet etmezseniz toplum sizi alaşağı eder. Bu bizim içinde geçerli” şeklinde konuştu.