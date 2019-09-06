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Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi’nin ardından özel çocuklar için yapılan ikinci merkezi Kayseri’ye kazandırdı.

06 Eylül 2019 Cuma 13:24
Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi’nin ardından özel çocuklar için yapılan ikinci merkezi Kayseri’ye kazandırdı. Hayırsever desteği ile yapılan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, Mimarsinan Parkı’nda düzenlenen törenle açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki yardımlaşma ve dayanışmaya vurgu yaparak hayırseverlerimize teşekkür etti.


Büyükşehir Belediyesi’nin ilkini Beyazşehir’de hizmete açtığı Engelsiz Çocuk Evi’nin ikincisi Mimarsinan Parkı’nda yapıldı. Hayırsever Zafer Ateş tarafından yapılan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Hayırsever Zafer Ateş, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.


Törende Engelsiz Çocuk Evi’nden hizmet alacak aileler adına yapılan konuşmada bu merkezle verilecek hizmetin özel çocuklara sahip ailelerin hayatına dokunduğu ve gönüllerine girdiği vurgulandı.


Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da konuşmasında insan hayatına dokunan ve insan hayatını kolaylaştırmak için yapılması gereken neler varsa bunları yaptıklarını ifade ederek Engelsiz Çocuk Evi projesinin ne denli gerekli olduğunun içerisine girildiğinde daha iyi görüldüğünü söyledi.


BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, CUMHURBAŞKANIMIZIN SELAMINI İLETTİ


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da sözlerine Ankara’da görüştüğü Cumhurbaşkanımızın Kayseri’ye selamlarını ileterek başladı ve “Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah Ekim ayında Kayseri’mizi teşrif edecek” diye konuştu. Kayseri denince akla gelen en önemli olgunun hayırseverlerimiz olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Hayırseverlerimize minnet duyuyor teşekkür ediyorum. Kayseri, kıymetini bilmemiz gereken güzide şehirlerimizden birisi. Göğsümüzü gere gere Kayseriliyiz diyoruz ve şehrimizle gurur duyuyoruz. Güzel şehrin güzel insanları da bizim yapacağımız hizmetleri paylaşıyor” dedi. Şehirdeki dayanışmaya da vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, kurumlar arasındaki birlik beraberliğin bereketi getirdiğini söyledi. Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nin hemen yanında yaşlılarımız için günlük bakım merkezi yapıldığını da hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Günlük Bakım Merkezimize adını verecek olan Kıymetli Hemşehrimiz Mustafa Kumlu’ya Allah’tan rahmet diliyor, kıymetli eşi ve evlatlarına teşekkür ediyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişine bu merkezi de yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Konuşmasında Ankara’daki temaslarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayseri’mizi daha da yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Dün yaptığımız görüşmeler çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gittik. Sayın Bakanımız Murat Kurum ‘Kayseri’nin gönlümüzdeki yeri ayrı’ dedi. Bu yaklaşım sizin bize verdiğiniz desteklerle, dualarınızla, birlik beraberliğin getirdiği bereketle oluyor. Bu yüzden durmak yok dayanışmaya ve koşmaya devam diyoruz.”


Törene katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, böylesine anlamlı tesisleri takdire şayan bulduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise hayır işlerinin birbirimizi anlamanın, birbirimizle hemhal olmanın en önemli yollarından bir tanesi olduğunu dile getirdi. Başkan Memduh Büyükkılıç ve Hayırsever Zafer Ateş’e teşekkür eden Taner Yıldız, “Böylesine hayırlı ve mübarek bir günde böylesine güzel bir açılışta bulunmaktan büyük memnuniyet duydum” diye konuştu.


Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven’in dualarıyla hizmete açıldı. Açılış kurdelesini Hayırsever Zafer Ateş kesti. Açılışın ardından Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, katılımcılar tarafından gezildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Engelsiz Çocuk Evi’nden hizmet alacak olan özel çocuklarla yakından ilgilendi.


250 metrekare büyüklüğündeki Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi içerisinde Dinlenme Odası, Eğitim Odası, Oyun Odası, Uyku Odası ve Yemek Salonu gibi birimler bulunuyor. Engelsiz Çocuk Evi’nde 4-12 yaş grubundaki zihinsel farklılıkları bulunan çocuklara hizmet verilecek. Haftanın bir günü evlerinden VİP servisle alınacak olan özel çocukların bakım ve eğitimleri Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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