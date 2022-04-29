Yüksekten altın alanlar dikkat! 3 bin lira tahmini yapan Tuna Kaya yeni uyarısını duyurdu

Para Piyasaları Uzmanı Tuna Kaya, altın ve gümüş fiyatları için çarpıcı tahminlerde bulundu.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan ekonomist Tuna Kaya, ‘Yüksekten altın ve gümüş adım! Ne yapmalıyım?’ sorusuna yanıt verdi.

Tuna Kaya, “FED Mayıs ayı başında faiz artırımına gidecek. Bu da ABD doların endeksinin yükselmesiyle altını düşürdü. Çin’den altın talebi düştü. ABD dolarına talep arttı. ABD altını baskılayıp doların değerlenmesini istiyor. ABD emtiaları baskılıyor. ABD dolar endeksinin düşmesini bekliyorum. Bu da altın ve gümüşe yarayacak. Gram altın yatay hareketini sürdürüyor. 900’lü bölgeler alım fırsatıdır. Gram altın için beklentim 1400-1450 lira seviyeleridir. Bu yıl sonu tahminimdir. Gümüşte ise yıl sonu için 14 lira olabilir. Yani kaçınılmaz son altın ve gümüş yükselecek. Yatırımcılar sabırlı olmalı. Sabrın sonu selamettir” dedi.

3 bin lira tahmini yapmıştı

Tuna Kaya, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ons altın tarafında 2022 yılı, 2200-2400 seviyelerinde kapanabilir. Yine 2023 yılında ise ons tarafı 3 bin doları görebilir. Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu… Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor. Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir. 2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.