Yüksekova’da silah ele geçirildi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde silah ele geçirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde silah ele geçirildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 Eylül 2019 günü Yüksekova ilçesi Keçili köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde yapılan aramada; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet mavzer piyade tüfeği, 3 adet el telsizi, 3 adet mutfak tüpü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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