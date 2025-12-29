Yüksekova'da nefes kesen operasyon! Yollar kapandı, ekipler seferber oldu: 76 yaşındaki hasta için zamanla yarıştılar

  • İSTANBUL
Yerel

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yolu kar yağışı nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan 76 yaşındaki KOAH hastası, UMKE ve sağlık ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve solunum sıkıntısı çeken kronik KOAH hastası vatandaşın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle mahalle yolunun ulaşıma kapalı olması, ekiplere zor anlar yaşattı. Karla kaplı yolları aşarak ilerleyen ekipler, yaklaşık 2 saat süren titiz bir operasyonun ardından hastanın ikametine ulaştı.

"İlk müdahale evinde yapıldı"

UMKE personeli tarafından evinde ilk müdahalesi yapılan hasta, sedyeyle alınarak paletli araçlar ve iş makinelerinin desteğiyle ambulansa taşındı. Kış şartlarının ağır geçtiği ilçede, ileri tetkik ve tedavisi için Yüksekova Devlet Hastanesine nakledilmek üzere 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen hastanın sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

