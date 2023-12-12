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Yerel Yüksekova’da kar yağışı yerini yağmura bıraktı
Yerel

Yüksekova’da kar yağışı yerini yağmura bıraktı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 13:44:00 -

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı yerini yağmura bıraktı.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinde Hakkari il merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı. İlçeyi beyaza bürüyen kar yağışı, yerini kısa sürede yağmura bıraktı. Yerdeki kar yağmurla birlikte kısa sürede erirken, vatandaşlar ise mevsimlerin ani değişikliği karşısında şaşırdıklarını belirtti.

Rüstem Durgun isimli vatandaş, 4 mevsimi bir arada yaşadıklarını belirterek, “Sabah kar yağıyordu, 30 santimetreyi bulur demiştik. Ardından aniden başlayan yağmurla şu an kar eridi gitti. Yine de mutluyuz çünkü yağmurlar daha güzel” ifadelerini kullandı.

Serkan Durgun ise sabah beyaz örtüyle gözlerini açtıklarını söyleyerek, “Sabah her yer beyaza bürünmüş durumdaydı. Kar yağışının süreceğini zannetmiştik maalesef şu an kar yok. Ani bastıran yağmur, yerde kar bırakmadı. Ani gelişen bu mevsimlik durumlara baya şaşırdık” diye konuştu.

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