0553 313 94 23

Yüksekova’da fırtına çatıları uçurdu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan fırtına iş yerinin çatısını uçurdu.

30 Ağustos 2019 Cuma 19:53
Yüksekova’da fırtına çatıları uçurdu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan fırtına iş yerinin çatısını uçurdu.


Esenyurt Mahallesi’nde öğle saatlerinde bastıran yağmurun ardından etkili olan fırtına inşaat malzemesi satan bir iş yerinin çatısı yerinden sökerek yola savurdu. Fırtınanın dinmesinden sonra iş yerinin çatısının yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahipleri şaşkınlık yaşadı. Çatı parçaları yoldan temizlenirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 19:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 4 ölü, 6 yaralı
    1. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 4 ölü, 6..
    2. Göztepe, Denizlispor maçının..
    3. 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
    4. Ege sallanıyor! Bir deprem daha oldu
    5. Kayserispor-Galatasaray maçından notlar
    6. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    7. Ege Denizi'nde deprem
    8. Şiddetli rüzgar elektrik direğini..
    9. Azerbaycan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    10. Ahmet Davutoğlu'ndan cephesinden..
    11. "UEFA ve Avrupa futbol ailesi..
    12. Hatay’da sazlık alanda yangın
    13. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    14. Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'de
    15. Türkiye’den KKTC’ye uyuşturucuya karşı..
    16. Avrupa borsaları günü İtalya hariç..
    17. Artistik Cimnastik Dünya Challenge..
    18. Mersin’deki kazada ölü sayısı 5’e..
    19. Gölmarmara’da traktör kazası: 1 ölü
    20. Mevlüt Erdinç Fenerbahçe’de
    21. CHP’nin eski yönetim kurulu üyesi..
    22. Zafer bayramı ay ve yıldız yaparak..
    23. Milli kayakçılar Zafer Bayramı'nı..
    24. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den..
    25. Donald Trump çıldırdı: Hiçbir şey..
    26. Damar tıkanıklığı nedir? Damar..
    27. Erdem Özgenç, yeniden Gençlerbirliği'nde
    28. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    29. İsrail askerleri Gazze sınırında 54..
    30. Deprem can ve mal kaybına yol açmadı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak