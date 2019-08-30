Yüksekova’da fırtına çatıları uçurdu Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan fırtına iş yerinin çatısını uçurdu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan fırtına iş yerinin çatısını uçurdu.

Esenyurt Mahallesi’nde öğle saatlerinde bastıran yağmurun ardından etkili olan fırtına inşaat malzemesi satan bir iş yerinin çatısı yerinden sökerek yola savurdu. Fırtınanın dinmesinden sonra iş yerinin çatısının yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahipleri şaşkınlık yaşadı. Çatı parçaları yoldan temizlenirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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