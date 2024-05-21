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Gündem Yüksekova'da askeri araç devrildi: 2 yaralı
Gündem

Yüksekova'da askeri araç devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-05-21 19:21:00 - 2024-05-21 19:23:12

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan askeri araç şarampole devrildi. Kazada 2 asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Mahallesi yakınındaki karayolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç şarampole devrildi.

2 asker yaralandı

Kazada 2 asker yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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