Yüksekova'da askeri araç devrildi: 2 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan askeri araç şarampole devrildi. Kazada 2 asker yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Mahallesi yakınındaki karayolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç şarampole devrildi.
2 asker yaralandı
Kazada 2 asker yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sosyal Medya
Ölü taklidi yapan iki Ukraynalı asker böyle görüntülendi! Drone’un bıraktığı bomba onları havaya uçurdu