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"Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi Taslağı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunca hazırlanan "Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi Taslağı"nda üniversitelerin yönetimi konusunda yeni bir model önerisi ortaya konuldu - Taslakta, yükseköğretim sisteminin tüm kademelerinde kalite kültürünün yerleşmesi ve kalitenin sürekli olarak geliştirilebilmesi için çeşitli prensiplere yer verildi - Yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim konusunda niteliğin artırılmasına yönelik çeşitli prensipler de taslakta yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:48:54 -
"Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi Taslağı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunca hazırlanan "Yükseköğretim Reformu Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, taslakta yükseköğretim sisteminin tüm kademelerinde kalite kültürünün yerleşmesi ve kalitenin sürekli olarak geliştirilebilmesi için çeşitli prensiplere yer verildiği belirtildi.

Taslakta yükseköğretimin yönetimi, planlaması, koordinasyonu ve denetimine yönelik yeni bir yapılanma modeli önerisine yer verildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurulumuz, taslakta üniversitelerin yönetimi konusunda yeni bir model önerisi ortaya koymuştur, yükseköğretimde çeşitliliğin özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak çeşitli prensiplere yer vermiştir. Meslek yüksekokullarına ilişkin yeni bir yapılanma modeli önerisine yer verilmiş, açık öğretim sisteminin yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde yeniden ele alındığı bir model önerisi ortaya konulmuştur. Taslakta yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim konusunda niteliğin artırılmasına yönelik çeşitli prensiplere yer vermiştir."

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