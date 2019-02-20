Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanun Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edildi.
IHAAW171417-SIY/20-02-2019- Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanun Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edildi.
20 Şubat 2019 Çarşamba 17:19
IHAAW171417-SIY/20-02-2019- Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanun Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edildi.20.02.2019 17:14:17TSINNNN
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