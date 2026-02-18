  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sapkınlara ağır yaptırım TPAO ve Shell'den Bulgaristan'da ortaklık imzası Zorlu hava koşuları bile vız geldi! Bayraktar TB3’ten nefes kesen gösteri Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da tertemiz sicilimiz var Türkiye’den enerji güvenliğinde yeni güç çarpanı hamlesi Enerjide KMR devri Herkes gider Mersin’e, İP gider tersine! İP Lideri Dervişoğlu kardeşlik hedefine kin kustu! Biri kasaları boşaltırken biri gönülleri fethediyor! Ak belediyecilik gönüllerde taht kurmaya devam ediyor İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim! Parolin: Kararımız yapısal: Vatikan’dan barış kuruluna ret Ramazan öncesi provokasyon: Terör devleti, Batı Yaka'daki 2 bin dönüm araziye el koydu
Spor Nottingham’da panik değişikliği: Fenerbahçe maçı öncesi kaleye takviye
Spor

Nottingham’da panik değişikliği: Fenerbahçe maçı öncesi kaleye takviye

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nottingham’da panik değişikliği: Fenerbahçe maçı öncesi kaleye takviye

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen İngiliz ekibi Nottingham Forest, "Sarı Kanarya" korkusuyla kadroda operasyona gitti. Brezilyalı kalecisi sezonu kapatan Ada ekibi, apar topar Manchester City’nin tecrübeli eldiveni Stefan Ortega’yı listeye ekledi. Kadıköy’ün cehennem sıcağından çekinen İngilizler, kaleyi sağlama alma telaşına düştü!

Avrupa’da kupa hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe’nin Play-Off Turu’ndaki rakibi Nottingham Forest, zorlu eşleşme öncesi büyük bir sarsıntı yaşıyor. Brezilyalı file bekçisi John Victor’un sakatlık haberiyle sarsılan İngiliz temsilcisi, UEFA listesinde zorunlu ve stratejik bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Temsilcimizin hücum hattındaki durdurulamaz gücünden çekinen Nottingham yönetimi, kaleyi tecrübeli bir isme emanet etti.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak İngiliz ekibi Nottingham Forest maça 1 gün kala kadroda değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rakibi Nottingham Forest, kadrosunda değişikliğe gitti.

29 yaşındaki Brezilyalı yedek kaleci John Victor'un sakatlanması ve sezonu kapatmasının ardından Nottingham Forest, UEFA kadrosunu güncelledi.

Nottingham Forest, Manchester City'den transfer ettiği kaleci Stefan Ortega'nın UEFA listesine eklendiğini duyurdu.

33 yaşındaki Alman kaleci Ortega, Fenerbahçe'ye karşı her iki maçta da forma giyebilecek.

Yıldız detayına dikkat Fenerbahçe'den 120. yıla özel logo
Yıldız detayına dikkat Fenerbahçe'den 120. yıla özel logo

Spor

Yıldız detayına dikkat Fenerbahçe'den 120. yıla özel logo

U19 derbisinde gol yağmuru! Rakibini 4-3 yendi
U19 derbisinde gol yağmuru! Rakibini 4-3 yendi

Spor

U19 derbisinde gol yağmuru! Rakibini 4-3 yendi

Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü
Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü

Spor

Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü

Fenerbahçe'nin tartışmalı golüne Trabzonspor'dan isyan!
Fenerbahçe'nin tartışmalı golüne Trabzonspor'dan isyan!

Spor

Fenerbahçe'nin tartışmalı golüne Trabzonspor'dan isyan!

Fenerbahçe-Nothingam maçının hakemi belli oldu!
Fenerbahçe-Nothingam maçının hakemi belli oldu!

Spor

Fenerbahçe-Nothingam maçının hakemi belli oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23