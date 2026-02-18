Nottingham’da panik değişikliği: Fenerbahçe maçı öncesi kaleye takviye

Avrupa’da kupa hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe’nin Play-Off Turu’ndaki rakibi Nottingham Forest, zorlu eşleşme öncesi büyük bir sarsıntı yaşıyor. Brezilyalı file bekçisi John Victor’un sakatlık haberiyle sarsılan İngiliz temsilcisi, UEFA listesinde zorunlu ve stratejik bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Temsilcimizin hücum hattındaki durdurulamaz gücünden çekinen Nottingham yönetimi, kaleyi tecrübeli bir isme emanet etti.

Nottingham Forest, Manchester City'den transfer ettiği kaleci Stefan Ortega'nın UEFA listesine eklendiğini duyurdu.

33 yaşındaki Alman kaleci Ortega, Fenerbahçe'ye karşı her iki maçta da forma giyebilecek.