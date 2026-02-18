Aziz İhsan Aktaş davasında dikkat çeken ifade! Savcılığa iftira atıyorlar öyle bir şey yok

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmada, ihale danışmanı tutuksuz sanık Mustafa Mutlu savunma yaptı.

"Ankademi" adlı firmasıyla kamu kurumlarına eğitim danışmanlığı hizmeti verdiğini, iddianamede "sözde danışman" olarak adlandırıldığını aktaran Mutlu, "Yaptığım iş küçümsenmiş. Birçok kamu kurumunda danışmanlık yaptım. Bu kurumlarla çalışmış olmam 'sözde danışmanlık' yapmadığımı kanıtlamıştır diye düşünüyorum. Kurumları incelediğiniz zaman hiçbirinin Aziz İhsan Aktaş'ın olmadığını göreceksiniz. Toplam 34 eylemle yargılanıyorum, 27'sinde 'azmettirici' olarak geçiyorum. Benim kamu kurumlarında azmettirici olacak bir statüm yok. Bu zamana kadar başkanmışım gibi anlatıldı ama ben belediyelerde ne başkanım ne başkan yardımcısıyım." ifadelerini kullandı.

Mutlu, Beşiktaş Belediyesi personeliyle hiyerarşik bir durumunun bulunmadığını, azmettirici olmasının söz konusu olmadığını öne sürdü.

Burada bulunmasının nedeninin ihbar mektupları ile gizli tanık ifadeleri olduğunu söyleyen Mutlu, İSFALT ve Beşiktaş Belediyesi'yle Aziz İhsan Aktaş'tan önce çalıştığını belirtti.

Mutlu, etkin pişmanlıktan faydalandığını kaydederek, savunmasında şunları söyledi:

"Gözaltındayken bana Beşiktaş'la ilgili soru sorulmadı. Esenyurt Belediye Başkanı'nın danışmanıymışım gibi sorular soruldu, Esenyurt'la ilgim yok. Aslında tutuklanacağım bir şey yoktu. Etkin pişmanlıktan faydalananlara 'iftiracı' dediler, ben iftiracı değilim. Ne gördüysem, ne yaşadıysam onu anlattım. Savcılık tarafından, eşimin deport edilmesi ve hamile olmasıyla tehdit edildiğim söylendi. Böyle bir şey yaşanmadı, böyle bir ima dahi olmadı. Savcı size etkin pişmanlıktan faydalan demiyor, siz dilekçe veriyorsunuz. 9 ay cezaevinde kaldım, çocuğum cezaevindeyken doğdu. 18 yıl çocuk bekledim, çocuğumu cezaevinde gördüm."

Davanın sanıklarından Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik'in, ifadelerinde görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'tan bahsetmediğini dile getiren Mutlu, "İfadelerde kim var? Mustafa Mutlu var. Eşimin hamile, yalnız, kimsesiz olduğunu biliyordu. Peki neden Akpolat yok, ben varım. Bu noktada bir ithamda bulunmayacağım. Aslında bulunacaktım ama bulunmayacağım. Bu konuda doluyum. İlk ifadelerde sadece benim adım geçiyor. Rıza Akpolat burada kalkıyor, benim karım ve çocuğumla tehdit edildiğimi söylüyor. Nezaretteyken de bunu hatırlayabilirdi." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya, Mutlu'nun savunmasının tamamlanmasının ardından öğle arası verildi.