  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sapkınlara ağır yaptırım TPAO ve Shell'den Bulgaristan'da ortaklık imzası Zorlu hava koşuları bile vız geldi! Bayraktar TB3’ten nefes kesen gösteri Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da tertemiz sicilimiz var Türkiye’den enerji güvenliğinde yeni güç çarpanı hamlesi Enerjide KMR devri Herkes gider Mersin’e, İP gider tersine! İP Lideri Dervişoğlu kardeşlik hedefine kin kustu! Biri kasaları boşaltırken biri gönülleri fethediyor! Ak belediyecilik gönüllerde taht kurmaya devam ediyor İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim! Parolin: Kararımız yapısal: Vatikan’dan barış kuruluna ret Ramazan öncesi provokasyon: Terör devleti, Batı Yaka'daki 2 bin dönüm araziye el koydu
Dünya Avrupa’da salgın uyarısı: Türkiye de sivrisinek riski altında
Dünya

Avrupa’da salgın uyarısı: Türkiye de sivrisinek riski altında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa’da salgın uyarısı: Türkiye de sivrisinek riski altında

Artan hava sıcaklıkları ve iklim değişikliğiyle birlikte tropikal virüsler Avrupa’da kalıcı hale gelirken, kaplan sivrisineğinin hızla yayılması Türkiye dâhil birçok ülke için ciddi bir halk sağlığı tehdidi olarak görülüyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği tropik hastalıkları Avrupa'da kalıcı hale getirdi. Avrupa'da sivrisinek kaynaklı hastalıklar son bir yılda rekor kırarken, uzmanlar Dang humması, Batı Nil Virüsü ve Chikungunya hastalıkları için salgın uyarısı yaptı.

İngiltere Ekoloji ve Hidroloji merkezi, Avrupa'daki hava sıcaklıklarının küresel ortalamadan iki kat hızlı arttığı uyarısında bulundu.

“ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ”

Artan hava sıcaklıklarıyla hastalık taşıyıcısı "Asya kaplan sivrisineğinin" Avrupa kıtasında kuzeye doğru ilerlediği ifade ediliyor. Bilim insanları artık Çikungunya ve Dang humması'nın tropik hastalık olmaktan çıktığını söylüyor.

Yüksek ateş, döküntü ve aylarca sürebilen eklem ağrılarıyla kendini gösteren Çikungunya hastalık için henüz bir tedavi bulunmuyor.

BAHAR VE YAZ ÖNCESİNDE ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Sağlık yetkilileri, özellikle bahar ve yaz ayları öncesinde sivrisinekle mücadele için hükümetlere acil eylem çağrısı yapıyor.

Hastalığın yayılmasına sebep olan Asya kaplan sivrisineği, 10 yıl önce tüm Avrupa'da 114 bölgede vardı. Bugün ise 360'tan fazla bölgede görülüyor. Bu türe İstanbul'da da rastlanıyor.

Bir hastalık daha siliniyor: Gine kurdunda son 10 vaka
Bir hastalık daha siliniyor: Gine kurdunda son 10 vaka

Sağlık

Bir hastalık daha siliniyor: Gine kurdunda son 10 vaka

Metabolik dengesizlik o hastalıkların temelini oluşturuyor
Metabolik dengesizlik o hastalıkların temelini oluşturuyor

Sağlık

Metabolik dengesizlik o hastalıkların temelini oluşturuyor

Adeta hastalık yayıyor! Siz siz olun hurmayı böyle saklamayın
Adeta hastalık yayıyor! Siz siz olun hurmayı böyle saklamayın

Sağlık

Adeta hastalık yayıyor! Siz siz olun hurmayı böyle saklamayın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23