Avrupa’da salgın uyarısı: Türkiye de sivrisinek riski altında

Küresel ısınma ve iklim değişikliği tropik hastalıkları Avrupa'da kalıcı hale getirdi. Avrupa'da sivrisinek kaynaklı hastalıklar son bir yılda rekor kırarken, uzmanlar Dang humması, Batı Nil Virüsü ve Chikungunya hastalıkları için salgın uyarısı yaptı.

İngiltere Ekoloji ve Hidroloji merkezi, Avrupa'daki hava sıcaklıklarının küresel ortalamadan iki kat hızlı arttığı uyarısında bulundu.

“ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ”

Artan hava sıcaklıklarıyla hastalık taşıyıcısı "Asya kaplan sivrisineğinin" Avrupa kıtasında kuzeye doğru ilerlediği ifade ediliyor. Bilim insanları artık Çikungunya ve Dang humması'nın tropik hastalık olmaktan çıktığını söylüyor.

Yüksek ateş, döküntü ve aylarca sürebilen eklem ağrılarıyla kendini gösteren Çikungunya hastalık için henüz bir tedavi bulunmuyor.

BAHAR VE YAZ ÖNCESİNDE ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Sağlık yetkilileri, özellikle bahar ve yaz ayları öncesinde sivrisinekle mücadele için hükümetlere acil eylem çağrısı yapıyor.

Hastalığın yayılmasına sebep olan Asya kaplan sivrisineği, 10 yıl önce tüm Avrupa'da 114 bölgede vardı. Bugün ise 360'tan fazla bölgede görülüyor. Bu türe İstanbul'da da rastlanıyor.