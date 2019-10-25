“Yüksek Teknoloji Ödülü” Vestel’in
“Yüksek Teknoloji Ödülü” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak akredite edilen ilk firmalardan biri olanVestel Beyaz Eşya AŞ’nin oldu.25 Ekim 2019 Cuma 11:53
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından inovasyona dayalı ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına verilen “Yüksek Teknoloji Ödülü” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak akredite edilen ilk firmalardan biri olan Vestel Beyaz Eşya AŞ’nin oldu. Ödülü Vestel Beyaz Eşya adına Bulaşık Makinesi Fabrikası Ar-Ge Müdürü Evren Bal, Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’dan aldı.
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