“Yüksek Teknoloji Ödülü” Vestel’in “Yüksek Teknoloji Ödülü” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak akredite edilen ilk firmalardan biri olanVestel Beyaz Eşya AŞ’nin oldu.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından inovasyona dayalı ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına verilen “Yüksek Teknoloji Ödülü” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak akredite edilen ilk firmalardan biri olan Vestel Beyaz Eşya AŞ’nin oldu. Ödülü Vestel Beyaz Eşya adına Bulaşık Makinesi Fabrikası Ar-Ge Müdürü Evren Bal, Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’dan aldı.

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