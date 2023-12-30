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Kadın - Aile Yüksek tansiyon! teslim olmayın, mucize gibi doğal çözüm var: füze gibi şıp diye keser! Uzman isimden işte ilk açıklamaları
Kadın - Aile

Yüksek tansiyon! teslim olmayın, mucize gibi doğal çözüm var: füze gibi şıp diye keser! Uzman isimden işte ilk açıklamaları

Yeniakit Publisher
2023-12-30 17:09:00 - 2023-12-30 17:13:50
Yüksek tansiyon! teslim olmayın, mucize gibi doğal çözüm var: füze gibi şıp diye keser! Uzman isimden işte ilk açıklamaları

Yüksek tansiyon için 'devreye giren potasyum, fazla sıvının atılmasına yardımcı olur' diyen uzman isim tavsiye etti: Avokado: Muz gibi avokado da bir porsiyonunda....

Tansiyon Aletleri Tarih Oluyor: İşte Şifa Dağıtan Mucize Gıdalar!

Yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olarak ortaya çıkan sağlık sorunları içerisinde tansiyon problemleri oldukça kritik bir konumda bulunuyor. Yüksek ya da düşük tansiyon, kalp sağlığınız üzerinde ciddi etkiler bırakabilecek hayati durumları beraberinde getirebiliyor. Ancak Kardiyolog Dr. David Sabgir, bu sağlık sorununa karşı şifa dağıtan doğal çözümleri bulduğunu açıkladı.

Dr. Sabgir, yüksek tansiyonun etkili bir şekilde düşürülmesine yardımcı olabilecek besinleri detaylı bir şekilde sıralayarak sağlıklı bir beslenmenin kan basıncını kontrol etmede ne kadar kritik bir faktör olduğunu vurguladı.

İşte tansiyon sorunlarına karşı etkili olan o özel besinler...

Muz:

Kalp sağlığı açısından son derece faydalı olan potasyum açısından zengin muz, hipertansiyonun kontrol altına alınmasına önemli katkılarda bulunabilir. Dr. Sabgir, potasyumun sodyumun olumsuz etkilerini azaltma ve kan damarlarının gerilimini hafifletme özelliği ile tanındığını belirterek, muz tüketiminin önemine vurgu yaptı.

"Potasyum, vücuttaki sıvı dengesini düzenleyerek kan basıncını kontrol altında tutar. Vücut fazla su tuttuğunda kan basıncı yükselir. İşte burada devreye giren potasyum, fazla sıvının atılmasına yardımcı olur."
Avokado:
Muz gibi avokado da bir porsiyonunda (ortalama bir avokadonun üçte biri) belirli bir miktar potasyum içerir ve 250 miligram mineral sağlar. Dr. Sabgir, "Potasyum açısından zengin bir diyet, sodyumun kan basıncına zarar verebilecek etkilerini dengelemeye yardımcı olur. Aynı zamanda diyet lifi ve doymamış yağlar içerir, bu da kardiyovasküler sağlık için ek faydalar sağlayabilir" dedi.
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Orman Meyveleri:

Ahududu, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveler, tansiyon kontrolüne yardımcı olabilecek özel besinler arasında bulunuyor. Uzmanlar, bu meyvelerin yüksek antosiyanin içeriği ile kalp hastalığı riski arasında olumlu bir bağlantı olduğunu vurguluyor.

Kivi:

Yeşil meyve kivi, C vitamini kaynağı olmanın yanı sıra "birincil hipertansiyon" olan bireylerde kan basıncını düşürebilir. Dr. Sabgir, günlük bir kivi porsiyonunun sistolik kan basıncını azaltabileceğini ve bu etkiyi potasyumun da etkileyebileceğini belirten son araştırmalara dikkat çekti. Bu bilgiler, tansiyon sorunlarına doğal çözümlerin sofralarımızda yer alabileceği yönünde umut verici.

 

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