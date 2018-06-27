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Yüksek tansiyon ne zaman tehlikelidir?

Yüksek tansiyon ve düşük tansiyon kontrol altına alınmadığı sürece özellikle kalp üzerinde ciddi sorunlara yol açmaktadır. Yüksek tansiyon beyin kanamasına düşük tansiyon da kalp krizine neden olmaktadır.

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:28
Yüksek tansiyon ne zaman tehlikelidir?

Genel olarak bir tanım yapılacak olursa yüksek tansiyon kalbin yükünü taşıyan bir göreve sahiptir. Kalp, kanı vücuda pompalamak amacıyla basıncını normal miktarından yükseltir. Bu durumda kalp kası daha çok kasılmaya uğrar. Kalp kaslarının kasılması durumunda damarlar kalınlaşır ve şişer. Kalınlaşan ve şişen kalp kaslarının beslenmesi oldukça zor olmaktadır. Kalbi besleyen koloner damarla görülen bu durum, yüksek tansiyona doğal olarak da beyin ve kalpte sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.

Yüksek tansiyon, beyin kanaması başta olmak üzere, böbrek yetmezliğine de neden olabilmektedir. Bir insanın yaşaması için gerekli olan oksijen, mineral ve besinler kan ve kalp ile taşınmaktadır. Kan, bütün bu işlevlerini yerine getirebilmek için belirli bir basınç oranına ihtiyaç duymaktadır. Normal tansiyon olarak bilinen olgu, kalbin yaptığı bu işlem sonucunda ortaya çıkan basınca denilmektedir. Tansiyonun düşmesi ve yükselmesi durumunda bu basınç oranında değişiklikler görülmektedir.

Vücuttaki kanın az gelmesi durumunda beyin etkilenir ve bu durum sonucunda baş dönmesi görülmektedir. Tansiyonun düşmesi kalbin az beslendiğini göstermektedir. Kanın vücuda pompalanmasını sağlayan organların düzenli ve yeterli bir şekilde çalışmaması durumunda tansiyon yine düşer ve bu durum bir döngü haline gelir. Yüksek tansiyon bu gibi durumlara büyük bir tehlike arz eder ve kalp krizi koroner damarların tıkanması nedeniyle ortaya çıkar.

Tansiyonların normal değeri, 120/80 mmHg olarak belirlenmektedir. 140/90 mmHg sonrasında hipertansiyon görülebilmektedir. Kan basıncı gün içerisinde birden çok değişebilmektedir. Yüksek tansiyon teşhisi koyabilmek için tansiyonun gün içerisinde ölçülmesi gerekmektedir.

Büyük tansiyonun normal sınırlarda olması durumunda, küçük tansiyonun yüksek olması da kişilerin yüksek tansiyonunun olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı küçük ve büyük tansiyon eşit miktarda önemlidir.

Kalp krizi ve kal ameliyatı geçiren kişilerin tansiyon konusunda daha dikkatli olması gerekmektedir. Tansiyon kontrolünün bu tip hastalarda sürekli olarak yapılması gerekir. Beslenme ve uyku düzenleri de yüksek tansiyonunun ortaya çıkmaması için uyulması gereken noktalardır.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 15:28
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