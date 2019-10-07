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Yüksek tansiyon bitkisel nasıl düşürülür? Evde tansiyon nasıl düşürülür doğal bitkisel kürle

Yüksek tansiyon bitkilerle nasıl düşürülür? Yüksek tansiyona iyi gelen şifalı bitkiler hangileri? Yüksek tansiyona iyi gelen bitkiler nelerdir? sorusunu yüksek tansiyon hastalığının pençesine düşenler tarafından sorgulanmakta. Tansiyon yükselmesi (hipertansiyon) çok önemli bir sağlık sorunudur ve uzun dönemde en önemli ölüm nedenleri arasındadır. Acil bir yerdesiniz tansiyon ilacınız kalmamış ya da içtiğiniz ilaçlar artık bir fayda vermiyor. Yüksek tansiyon için ne yapacaksınız? Tam da burada yüksek tansiyona ne iyi gelir bitkisel soruru deveye giriyor. Peki yüksek tansiyonu düşüren doğal bitkiler? Tansiyon dengeleyici doğal kür nasıl yapılır? İşte Yüksek tansiyona iyi gelen bitkisel kürler.

07 Ekim 2019 Pazartesi 13:58
Yüksek tansiyon bitkisel nasıl düşürülür? Evde tansiyon nasıl düşürülür doğal bitkisel kürle

Yüksek tansiyon bitkilerle nasıl düşürülür? Yüksek tansiyona iyi gelen şifalı bitkiler hangileri? Yüksek tansiyona iyi gelen bitkiler nelerdir? sorusunu yüksek tansiyon hastalığının pençesine düşenler tarafından sorgulanmakta. Tansiyon yükselmesi (hipertansiyon) çok önemli bir sağlık sorunudur ve uzun dönemde en önemli ölüm nedenleri arasındadır. Acil bir yerdesiniz tansiyon ilacınız kalmamış ya da içtiğiniz ilaçlar artık bir fayda vermiyor. Yüksek tansiyon için ne yapacaksınız? Tam da burada yüksek tansiyona ne iyi gelir bitkisel soruru deveye giriyor. Peki yüksek tansiyonu düşüren doğal bitkiler? İşte Yüksek tansiyona iyi gelen bitkisel kürler.

Günümüzde metabolizma hastalıklarından iki tanesi savaşıyor. Bunlardan bir tanesi diyabet (şeker hastalığı) diğeri ise yüksek tansiyon. Yüksek tansiyona karşı yatkınlığınız varsa hibiskus bunu engeller. Hibiskus çok iyi böbrek dostudur. Ayrıca yüksek tansiyon için doğal bitki kürü için 10-12 gram testere dişli aslanpençesini 5 dakika kaynatıp suyunu içilir. Nar ve nar suyu tansiyonu düşürmenin yanında uzun süreler tansiyonunuzun dengeli olmasını da sağlar. Greyfurt suyu da yine limonla aynı etkiyi göstererek tansiyonun düşmesini sağlar fakat ilaç kullanıyorsanız greyfurt suyu, düzenli alınan ilaçlarla etkileşime girerek ciddi yan etkiler oluşturabilmekte. Greyfurt suyu ile ilaç kullanırken doktor tavsiyesi dışına çıkılmamalı ve ilacın prospektüsü dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Tansiyon düşürmede en çok başvurulan yiyeceklerden biri de sarımsaktır. Limon nar gibi diğer besinlere oranla daha hızlı tansiyon düşüşleri sağladığı bilinmektedir. Hızlı tansiyon düşürme etkisi gösterir. Kekik de yine aynı şekilde iyi bir tansiyon düşürücüdür. Tuzsuz ayran ve yoğurtta yüksek tansiyon için hızlıca tüketilebilecek besinler arasındadır ancak tuzsuz olmasına özellikle dikkat etmeniz gerekiyor.

Tansiyon besleyici kür

Tansiyon düzenleyeci bitkisel kür hazırlanışı

Kaynayan 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı hibiskus ilave edilip, 5 dakika kaynatınız. Ilıyınca süzünüz. Sabah, öğle ve akşam yemeğinden 2 saat sonra içiniz. Bu uygulama 1 ay boyunca devam ediniz. Taze hazırlanmalıdır. 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:58
  1. Yüksek tansiyon bitkisel nasıl düşürülür?
  2. Yüksek tansiyonu düşüren doğal bitkiler?
  3. Tansiyon dengeleyici doğal kür nasıl yapılır?
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