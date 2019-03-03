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Yüksek ses ve uzun telefon konuşmaları işitme kaybına neden olabilir

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Prof.

03 Mart 2019 Pazar 14:14
Yüksek ses ve uzun telefon konuşmaları işitme kaybına neden olabilir

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Figen Başar, devamlı gürültülü ortamda durulmasının ve uzun süre telefonla konuşmanın işitme kaybı oluşturabileceğini söyledi.


OMÜ Kulak Burun Boğaz ve Anabilim Dalı ve Odyoloji Ünitesi ile Bulvar Alışveriş Merkezi (AVM), “3 Mart Dünya İşitme ve Kulak Günü” kapsamında sosyal sorumluluk projesi düzenledi. Bulvar AVM Meydanına kurulan sağlık standında self servis işitme cihazları ile vatandaşların işitme oranları ölçüldü. Ücretsiz olarak işitme test sonuçlarını alan vatandaşlar, uzmanlar tarafından bilgilendirildi.


Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Uzmanı Prof. Dr. Figen Başar, “İşitme sağlığına dikkat çekmek için bir sosyal sorumluluk ve farkındalık amacındayız. İşitmenin ne kadar önemli olduğunu ve bir problem olduğunda hemen doktora gidilmesi gerektiğini vatandaşlara aktarmaya çalışıyoruz. Bulvar AVM’de kurduğumuz alanda self servis işitme test cihazlarımızı getirdik. Herkes kendi testini yapabiliyor. Bu sayede de işitme sağlıkları hakkında bilgi alıyorlar. Hepimiz bir gün işitme kaybı yaşayacağız. İşitme kaybı olan kişilere nerelere başvurması gerektiğini söylüyoruz. Ayrıca buraya gelen vatandaşların sorularını da yanıtlıyoruz. İşitme kaybında erken teşhis çok önemli. İşitme kaybı ne kadar erken tespit edilirse, işitme yollarını o kadar çabuk kurtarabileceğimiz için kişilerin anlaması bozulmuyor. Bireylerde önce işitme bozuluyor, daha sonra da anlama bozuluyor. Çünkü işitme, santral bölgelerde olan bir olay. O aradaki bağlantıyı kesmemek için ne kadar erken tanılarsak, tedavi süreci de daha kolaylaşır” dedi.



“Gürültülü ortamlar ve sürekli telefonla konuşmak işitme kaybına yol açabilir”


İşitme kaybına yol açan faktörlerden de bahseden Dr. Başar, “Ülkemizde yeni işitme taramaları var. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Onunla alakalı da vatandaşları bilgilendiriyoruz. Yeni doğan bebeklerde işitme kayıpları çok önemli. Çünkü beyindeki olgunlaşmanın çok kısa sürede olması gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşların bebeklerindeki herhangi bir eksiklikte hemen sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekiyor. İşitme kaybına en çok neden olan etkenler arasında gürültülü ortamlar geliyor. Sürekli cep telefonuyla ya da kulaklıkla yüksek sesle dinlemek, sistemik hastalıklar, böbrek rahatsızlıkları, şeker rahatsızlığı, tansiyon problemleri, bazı ilaçlar ve yaşlanmaya bağlı işitme kayıpları da yaşanabiliyor. Bütün bu konular hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyoruz” diye konuştu.


1 gün süren etkinlikte ücretsiz işitme testinin yanı sıra vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:14
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